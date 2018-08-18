RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2779278027812782>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1207
Висота стель
4%
49
Гарний вигляд з вікон
9%
106
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
257
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
84
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
225
Якість будівництва
15%
187
Всього голосів : 1207
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 08:30

  zzzzzz написав:Индекс стали за 6 месяцев на Нью-Йоркской фондовой бирже -20%
За сегодня -3,9%
Источник : https://www.marketwatch.com/investing/i ... trycode=xx

Зображення

Если взять за год, то сталь по нулям.
Если за три года, то по стали рост вдвое.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7541
З нами з: 30.11.11
Подякував: 749 раз.
Подякували: 1801 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 09:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Для статистики: купил 1-к. 39м. у КГС в Медовом 2, за 23400$, обещают построить к 2021. Монолитно-каркасный дом, комфорт-класс. Буду сдавать, или продам, как пойдёт.
vst
 
Повідомлень: 45
З нами з: 29.11.14
Подякував: 934 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 09:43

  vst написав:Для статистики: купил 1-к. 39м. у КГС в Медовом 2, за 23400$, обещают построить к 2021. Монолитно-каркасный дом, комфорт-класс. Буду сдавать, или продам, как пойдёт.

Оплатили 100% или только часть ? Если часть, какие условия рассрочки.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29097
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2854 раз.
Подякували: 4705 раз.
 
Профіль
8
2
1
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 09:45

  vst написав:Для статистики: купил 1-к. 39м. у КГС в Медовом 2, за 23400$, обещают построить к 2021. Монолитно-каркасный дом, комфорт-класс. Буду сдавать, или продам, как пойдёт.

А я присматриваюсь, к КГС, локация Багговутовская 16, в продажу ещё не запустили, обещают в январе/феврале. Интересно, сколько зарядят за метр?
necovi4
 
Повідомлень: 72
З нами з: 20.09.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 10:09

  necovi4 написав:
  vst написав:Для статистики: купил 1-к. 39м. у КГС в Медовом 2, за 23400$, обещают построить к 2021. Монолитно-каркасный дом, комфорт-класс. Буду сдавать, или продам, как пойдёт.

А я присматриваюсь, к КГС, локация Багговутовская 16, в продажу ещё не запустили, обещают в январе/феврале. Интересно, сколько зарядят за метр?


10 млн виїхали на заробітки. Тому необхідно орієнтуватись на 1 кв.м. = 1 пенсія. У пенсіонерів пенсія 1350 грн.
1 кв.м= 1350 грн з пдв.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 13563
З нами з: 27.10.09
Подякував: 216 раз.
Подякували: 1773 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 10:42

Медовый ровно 1 км от торца ВВП Жулян...
В момент взлета самолеты будут проходить в 670 метрах , квартиры на южную сторону будут лучше всего слушать самолеты
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29097
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2854 раз.
Подякували: 4705 раз.
 
Профіль
8
2
1
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 10:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Бизнес-класс в Ирпене :)

ЖК "Ютландия", Ирпень, ул. Чехова, 1а
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22652
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1093 раз.
Подякували: 5085 раз.
 
Профіль
5
1
2
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 10:50

  zzzzzz написав:
  vst написав:Для статистики: купил 1-к. 39м. у КГС в Медовом 2, за 23400$, обещают построить к 2021. Монолитно-каркасный дом, комфорт-класс. Буду сдавать, или продам, как пойдёт.

Оплатили 100% или только часть ? Если часть, какие условия рассрочки.
Оплатил 100%, мне рассрочки без фиксации цены квадратного метра в гривне неинтересны.
vst
 
Повідомлень: 45
З нами з: 29.11.14
Подякував: 934 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 10:51

vst

Учли что квартиры на юг будут больше всего слышать шум самолетов ?
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29097
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2854 раз.
Подякували: 4705 раз.
 
Профіль
8
2
1
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 10:52

  zzzzzz написав:Медовый ровно 1 км от торца ВВП Жулян...
В момент взлета самолеты будут проходить в 670 метрах , квартиры на южную сторону будут лучше всего слушать самолеты
Мне лично место понравилось, учитывая цену квадратного метра.
vst
 
Повідомлень: 45
З нами з: 29.11.14
Подякував: 934 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2779278027812782>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1202, 1203, 1204
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
12036 2119739
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лис, 2018 18:20
UA
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 1478
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 328
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.