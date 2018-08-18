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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2779278027812782

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1207
Висота стель
4%
49
Гарний вигляд з вікон
9%
106
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
257
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
84
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
225
Якість будівництва
15%
187
Всього голосів : 1207
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 10:58

  Первый написав:
  necovi4 написав:
  vst написав:Для статистики: купил 1-к. 39м. у КГС в Медовом 2, за 23400$, обещают построить к 2021. Монолитно-каркасный дом, комфорт-класс. Буду сдавать, или продам, как пойдёт.

А я присматриваюсь, к КГС, локация Багговутовская 16, в продажу ещё не запустили, обещают в январе/феврале. Интересно, сколько зарядят за метр?


10 млн виїхали на заробітки. Тому необхідно орієнтуватись на 1 кв.м. = 1 пенсія. У пенсіонерів пенсія 1350 грн.
1 кв.м= 1350 грн з пдв.

Давно мы здесь это обсуждали. Однушка должна стоить как автомобиль C-класса. Вот C-класс премиум: https://www.olx.ua/obyavlenie/bmw-seria ... e6ae76423f
Ждем однушку в ЦП по этой цене и ни копейкой дороже.
airmax78
 
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1
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 11:01

Первый
Вы сильно занижаете пенсии пересичных.
Тёща почти сто баксов получает уже, при батоне 150-160 было(о оно как хунта пенсов давит!!!), так что норма - 3000грн/метр, но только рядом с парком и Бессарабкой! :D :D :D
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 11:06

airmax78
Эйр, поверьте - если продавану европрелести сломать голень в четырёх местах(так было к примеру с сыном-нахалом одной моей знакомой, не тех на cвежем GLS-e мамином учить на трассе пытался), то бумер пойдёт за два батла Хайка или Арсенала и лящ с пенделем. И одновременно СБУ будут слиты все данные по поводу пшековской резидентуры в приграничных отстойниках б*** где-нибудь возле Ковеля или Чопа :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Так что однуха в ЦП - далеко не свежий БэМэВэ почти без пробега и совсем почти НЕбитый!
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 11:20

  airmax78 написав:
  Первый написав:
10 млн виїхали на заробітки. Тому необхідно орієнтуватись на 1 кв.м. = 1 пенсія. У пенсіонерів пенсія 1350 грн.
1 кв.м= 1350 грн з пдв.

Давно мы здесь это обсуждали. Однушка должна стоить как автомобиль C-класса. Вот C-класс премиум: https://www.olx.ua/obyavlenie/bmw-seria ... e6ae76423f
Ждем однушку в ЦП по этой цене и ни копейкой дороже.


ЦП премиум? Не смішіть форумчан. Багатоповерхова скворешня без стадіону для фізичних вправ і прибудинкової території в центрі загазованого міста? Преміум це вінтажні хрущі та бпс на окраїнах. Всі знають що тільки понаїхи пруться в центр. В ціні житло в малоповерховій забудови коло рейкового транспорту.
Мода на мопи пройде, буде мода на обідрані стіни в парадному. Лофт
З квартир перейде в лофт в мопах!


Зи. ЦП вже 4 роки. Тре порівнювати з 4річною, трохи ушатаною й подертою.


2 барабашов. 3 кгрн пенсія то у злочинців. У нормальних людей 1350 грн.
Не будемо рівнятися на злочинців.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 11:25

  vst написав:
  zzzzzz написав:
  vst написав:Для статистики: купил 1-к. 39м. у КГС в Медовом 2, за 23400$, обещают построить к 2021. Монолитно-каркасный дом, комфорт-класс. Буду сдавать, или продам, как пойдёт.

Оплатили 100% или только часть ? Если часть, какие условия рассрочки.
Оплатил 100%, мне рассрочки без фиксации цены квадратного метра в гривне неинтересны.

Норм придбання.
Зи. Кгс часто ціни не піднімає.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 11:27

Типичные ошибки при покупке квартиры в новостройке

https://3m2.kiev.ua/stati/analitika/tip ... ium=social
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 11:43

  necovi4 написав:А я присматриваюсь, к КГС, локация Багговутовская 16, в продажу ещё не запустили, обещают в январе/феврале. Интересно, сколько зарядят за метр?


Вы не помните почем был квадрат в гривне в еачале продаж Акцента.
Хочется сравнить с сегодняшним предложением готового.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 11:59

Жители Выдубичей обратились в городской совет с требованием запретить строительство мощного асфальтобетонного завода. ФОТО, ДОКУМЕНТЫ
https://censor.net.ua/news/3098026/jite ... obetonnogo
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 12:06

  zzzzzz написав:Жители Выдубичей обратились в городской совет с требованием запретить строительство мощного асфальтобетонного завода. ФОТО, ДОКУМЕНТЫ
https://censor.net.ua/news/3098026/jite ... obetonnogo


Неправильные лозунги. Надо сразу требовать сносить все заводы в том районе и отдать под застройку КАНу или КГСу.
vano80
 
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