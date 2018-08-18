Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Метро на Виноградарь появится в 2021 или лучше ориентироваться на 2031 ?
у меня нет дара как у ванги, нострадамуса, или уни - пока его нет, но цены на ново венике такие, будто оно там уже есть тут вон люди называют «удачным приобретением» инвестицию в котлован с горизонтом 3+ года, а вам три года метро сложно подождать?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав: цены на ново венике такие, будто оно там уже есть тут вон люди называют «удачным приобретением» инвестицию в котлован с горизонтом 3+ года, а вам три года метро сложно подождать?)
они ремонт моста на Шулявке полгода не могут начать, НАЧАТЬ, а вы говорите про метро через 3+ года )
kingkongovets написав: цены на ново венике такие, будто оно там уже есть тут вон люди называют «удачным приобретением» инвестицию в котлован с горизонтом 3+ года, а вам три года метро сложно подождать?)
они ремонт моста на Шулявке полгода не могут начать, НАЧАТЬ, а вы говорите про метро через 3+ года )
начать - самое простое «они» как раз хотят шоп вся эта история заняла как можно меньше времени, а там только контактные сети три месяца не могли разобраться как перестроить надо было начать, перекрыть и потом разбираться?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
zzzzzz написав:они ремонт моста на Шулявке полгода не могут начать, НАЧАТЬ, а вы говорите про метро через 3+ года )
снос моста на Шулявке начнётся как только начнутся попытки помайданить весной 2019. В это же время начнётся ремонт Крещатика, который по словам Виталика, устал. У Фёдорыча была йолка с ноября по февраль, а здесь радиус побольше.
По ценам новостроев: их, как мне кажется, выставили по ожидаемому курсу 30+ и с учётом, что з/п надо легализировать, ГФС давит
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
А разве в проекте реконструкции схема перекладки сетей отсутствует ?
я когда слышу подобные загоны всегда удивляюсь, шо делаете вы, идеальные и безгрешные люди в нашем далеко не идеальном мире? привычка со старта критиковать - лучший маркер совка, у которого в жизни всех достижений - «да я всю жизнь проработал» и теперь ему все должны
инфраструктура, оставшаяся после совка, на которую так любят надрачивать вата и совкофилы, настолько изначально уёпищна и неэфективна, шо я ваще поражаюсь, каких усилий стоит ее поддерживать в рабочем состоянии и ремонтировать
чего вы при яныке такими борзыми в атаке на власть не были?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.