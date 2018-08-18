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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2781278227832784>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1207
Висота стель
4%
49
Гарний вигляд з вікон
9%
106
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
257
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
84
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
225
Якість будівництва
15%
187
Всього голосів : 1207
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 12:24

  kingkongovets написав:Типичные ошибки при покупке квартиры в новостройке

https://3m2.kiev.ua/stati/analitika/tip ... ium=social


Метро на Виноградарь появится в 2021 или лучше ориентироваться на 2031 ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 12:42

  vladimir07 написав:
  kingkongovets написав:Типичные ошибки при покупке квартиры в новостройке

https://3m2.kiev.ua/stati/analitika/tip ... ium=social


Метро на Виноградарь появится в 2021 или лучше ориентироваться на 2031 ?

Это тест на "зродойопство" (с)? :mrgreen:
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 12:44

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vladimir07 написав:
  kingkongovets написав:Типичные ошибки при покупке квартиры в новостройке

https://3m2.kiev.ua/stati/analitika/tip ... ium=social


Метро на Виноградарь появится в 2021 или лучше ориентироваться на 2031 ?


у меня нет дара как у ванги, нострадамуса, или уни - пока его нет, но цены на ново венике такие, будто оно там уже есть
тут вон люди называют «удачным приобретением» инвестицию в котлован с горизонтом 3+ года, а вам три года метро сложно подождать?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 12:47

  kingkongovets написав: цены на ново венике такие, будто оно там уже есть
тут вон люди называют «удачным приобретением» инвестицию в котлован с горизонтом 3+ года, а вам три года метро сложно подождать?)


они ремонт моста на Шулявке полгода не могут начать, НАЧАТЬ, а вы говорите про метро через 3+ года )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 12:50

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:
  kingkongovets написав: цены на ново венике такие, будто оно там уже есть
тут вон люди называют «удачным приобретением» инвестицию в котлован с горизонтом 3+ года, а вам три года метро сложно подождать?)


они ремонт моста на Шулявке полгода не могут начать, НАЧАТЬ, а вы говорите про метро через 3+ года )


начать - самое простое
«они» как раз хотят шоп вся эта история заняла как можно меньше времени, а там только контактные сети три месяца не могли разобраться как перестроить
надо было начать, перекрыть и потом разбираться?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 12:54

kingkongovets

А разве в проекте реконструкции схема перекладки сетей отсутствует ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 12:58

  Оранжевый-хит сезона написав: взял кредиты в гривне на машины на 2 года под 0%
посмотрим что получится


надежда на рост стоимости б-у корыт?
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 13:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:они ремонт моста на Шулявке полгода не могут начать, НАЧАТЬ, а вы говорите про метро через 3+ года )

снос моста на Шулявке начнётся как только начнутся попытки помайданить весной 2019. В это же время начнётся ремонт Крещатика, который по словам Виталика, устал. У Фёдорыча была йолка с ноября по февраль, а здесь радиус побольше.

По ценам новостроев: их, как мне кажется, выставили по ожидаемому курсу 30+ и с учётом, что з/п надо легализировать, ГФС давит
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 13:01

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:kingkongovets

А разве в проекте реконструкции схема перекладки сетей отсутствует ?


я когда слышу подобные загоны всегда удивляюсь, шо делаете вы, идеальные и безгрешные люди в нашем далеко не идеальном мире?
привычка со старта критиковать - лучший маркер совка, у которого в жизни всех достижений - «да я всю жизнь проработал» и теперь ему все должны

инфраструктура, оставшаяся после совка, на которую так любят надрачивать вата и совкофилы, настолько изначально уёпищна и неэфективна, шо я ваще поражаюсь, каких усилий стоит ее поддерживать в рабочем состоянии и ремонтировать

чего вы при яныке такими борзыми в атаке на власть не были?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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  vst написав:Для статистики: купил 1-к. 39м. у КГС в Медовом 2, за 23400$, обещают построить к 2021. Монолитно-каркасный дом, комфорт-класс. Буду сдавать, или продам, как пойдёт.

Яка має бути мінімальна ціна через 2р, щоб Ви продали, а не здавали?
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