Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Пришло время спросить - "Кто жил не по средствам?" Умные люди обещают нефть по 12-20, тока папизже... году так в 2020
И шо - Путин таки сдохнет? 20/баррель - лучший подарок скрепнутным от НАТО и Трамп-наша. Саудиты и пять лет так переживут, а амеры напечатают ещё триллион и купят себе 100500 танкеров у них или ливийцев. Но курс тогда может рвануть точно к полтосу...
А разве в проекте реконструкции схема перекладки сетей отсутствует ?
я когда слышу подобные загоны всегда удивляюсь, шо делаете вы, идеальные и безгрешные люди в нашем далеко не идеальном мире? привычка со старта критиковать - лучший маркер совка, у которого в жизни всех достижений - «да я всю жизнь проработал» и теперь ему все должны
инфраструктура, оставшаяся после совка, на которую так любят надрачивать вата и совкофилы, настолько изначально уёпищна и неэфективна, шо я ваще поражаюсь, каких усилий стоит ее поддерживать в рабочем состоянии и ремонтировать
чего вы при яныке такими борзыми в атаке на власть не были?
6.1. Розробка та затвердження проектної документації (ПД) забезпечується Замовником. Замовник передає затверджену ПД (Робочі креслення) Генпідряднику в 3-х екземплярах по Акту прийому-передачі на відповідний етап робіт за 3 (три) робочі дні до моменту початку робіт за даним етапом. Строки передачі робочої документації по окремим видам робіт узгоджуються сторонами з дотриманням календарного графіку виконання робіт. 6.2. Генпідрядник не несе відповідальності за якість наданої йому Замовником проектної документації. При виявленні в ній прорахунків Генпідрядник письмово повідомляє про це Замовника, але не пізніше 5 робочих днів після її отримання. 6.3. Замовник вправі вносити в ході виконання робіт зміни і доповнення в проектну документацію, а також її корегування, склад і обсяги робіт, якщо вони не призведуть до і ціни і до зміни характеру робіт. Генпідрядник зобов'язаний враховувати ці зміни, якщо вони офіційно передані не менш ніж за 20 календарних днів до виконання відповідних робіт.
А кто же у нас ЗАМОВНИК ? А ЗАМОВНИК у нас - Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"
А разве в проекте реконструкции схема перекладки сетей отсутствует ?
я когда слышу подобные загоны всегда удивляюсь, шо делаете вы, идеальные и безгрешные люди в нашем далеко не идеальном мире? привычка со старта критиковать - лучший маркер совка, у которого в жизни всех достижений - «да я всю жизнь проработал» и теперь ему все должны
инфраструктура, оставшаяся после совка, на которую так любят надрачивать вата и совкофилы, настолько изначально уёпищна и неэфективна, шо я ваще поражаюсь, каких усилий стоит ее поддерживать в рабочем состоянии и ремонтировать
чего вы при яныке такими борзыми в атаке на власть не были?
6.1. Розробка та затвердження проектної документації (ПД) забезпечується Замовником. Замовник передає затверджену ПД (Робочі креслення) Генпідряднику в 3-х екземплярах по Акту прийому-передачі на відповідний етап робіт за 3 (три) робочі дні до моменту початку робіт за даним етапом. Строки передачі робочої документації по окремим видам робіт узгоджуються сторонами з дотриманням календарного графіку виконання робіт. 6.2. Генпідрядник не несе відповідальності за якість наданої йому Замовником проектної документації. При виявленні в ній прорахунків Генпідрядник письмово повідомляє про це Замовника, але не пізніше 5 робочих днів після її отримання. 6.3. Замовник вправі вносити в ході виконання робіт зміни і доповнення в проектну документацію, а також її корегування, склад і обсяги робіт, якщо вони не призведуть до і ціни і до зміни характеру робіт. Генпідрядник зобов'язаний враховувати ці зміни, якщо вони офіційно передані не менш ніж за 20 календарних днів до виконання відповідних робіт.
А кто же у нас ЗАМОВНИК ? А ЗАМОВНИК у нас - Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"
А кому же подчиняется Замовник ?
Контракт подписан 26.06.2018 года !
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.