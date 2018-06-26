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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2781278227832784

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1207
Висота стель
4%
49
Гарний вигляд з вікон
9%
106
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
257
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
84
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
225
Якість будівництва
15%
187
Всього голосів : 1207
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 13:08

  vst написав:
  zzzzzz написав:Медовый ровно 1 км от торца ВВП Жулян...
В момент взлета самолеты будут проходить в 670 метрах , квартиры на южную сторону будут лучше всего слушать самолеты
Мне лично место понравилось, учитывая цену квадратного метра.

https://www.youtube.com/watch?v=atPmhwQBaY8
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 13:12

  zzzzzz написав:Жители Выдубичей обратились в городской совет с требованием запретить строительство мощного асфальтобетонного завода. ФОТО, ДОКУМЕНТЫ
https://censor.net.ua/news/3098026/jite ... obetonnogo

Выбранный участок в самом центре города

Зображення
Не знал, что это самый центр города
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 13:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Районы для развития: переделить правый берег

https://bigkiev.com.ua/rajony-dlya-razv ... vyj-bereg/
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 13:20

  барабашов написав:
  UA написав:Пришло время спросить - "Кто жил не по средствам?"
Умные люди обещают нефть по 12-20, тока папизже... году так в 2020

И шо - Путин таки сдохнет?
20/баррель - лучший подарок скрепнутным от НАТО и Трамп-наша.
Саудиты и пять лет так переживут, а амеры напечатают ещё триллион и купят себе 100500 танкеров у них или ливийцев.
Но курс тогда может рвануть точно к полтосу...

Мужик сказал - мужик сделал
https://www.finanz.ru/novosti/birzhevyy ... 1027745294
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 13:22

  kingkongovets написав:
zzzzzz написав:kingkongovets

А разве в проекте реконструкции схема перекладки сетей отсутствует ?


я когда слышу подобные загоны всегда удивляюсь, шо делаете вы, идеальные и безгрешные люди в нашем далеко не идеальном мире?
привычка со старта критиковать - лучший маркер совка, у которого в жизни всех достижений - «да я всю жизнь проработал» и теперь ему все должны

инфраструктура, оставшаяся после совка, на которую так любят надрачивать вата и совкофилы, настолько изначально уёпищна и неэфективна, шо я ваще поражаюсь, каких усилий стоит ее поддерживать в рабочем состоянии и ремонтировать

чего вы при яныке такими борзыми в атаке на власть не были?



Ну раз Вы тут решили поумничать, то и я не буду молчать.
Нашел тенедр на Проззоро.
https://zakupki.prom.ua/gov/contracts/3 ... 2a67a4498f

Открыл условия контракта.
https://docs.google.com/viewer?url=http ... 53D%25253D

А тут ба.... оказывается есть такой пункт 6.1.

6.1. Розробка та затвердження проектної документації (ПД) забезпечується Замовником. Замовник передає затверджену ПД (Робочі креслення) Генпідряднику в 3-х екземплярах по Акту прийому-передачі на відповідний етап робіт за 3 (три) робочі дні до моменту початку робіт за даним етапом. Строки передачі робочої документації по окремим видам робіт узгоджуються сторонами з дотриманням календарного графіку виконання робіт.
6.2. Генпідрядник не несе відповідальності за якість наданої йому Замовником проектної документації. При виявленні в ній прорахунків Генпідрядник письмово повідомляє про це Замовника, але не пізніше 5 робочих днів після її отримання.
6.3. Замовник вправі вносити в ході виконання робіт зміни і доповнення в проектну документацію, а також її корегування, склад і обсяги робіт, якщо вони не призведуть до
і ціни і до зміни характеру робіт. Генпідрядник зобов'язаний враховувати ці зміни, якщо вони офіційно передані не менш ніж за 20 календарних днів до виконання відповідних робіт.


А кто же у нас ЗАМОВНИК ?
А ЗАМОВНИК у нас - Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"

А кому же подчиняется Замовник ? :lol: :lol: :lol:

Контракт подписан 26.06.2018 года !
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 13:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:
zzzzzz написав:kingkongovets

А разве в проекте реконструкции схема перекладки сетей отсутствует ?


я когда слышу подобные загоны всегда удивляюсь, шо делаете вы, идеальные и безгрешные люди в нашем далеко не идеальном мире?
привычка со старта критиковать - лучший маркер совка, у которого в жизни всех достижений - «да я всю жизнь проработал» и теперь ему все должны

инфраструктура, оставшаяся после совка, на которую так любят надрачивать вата и совкофилы, настолько изначально уёпищна и неэфективна, шо я ваще поражаюсь, каких усилий стоит ее поддерживать в рабочем состоянии и ремонтировать

чего вы при яныке такими борзыми в атаке на власть не были?



Ну раз Вы тут решили поумничать, то и я не буду молчать.
Нашел тенедр на Проззоро.
https://zakupki.prom.ua/gov/contracts/3 ... 2a67a4498f

Открыл условия контракта.
https://docs.google.com/viewer?url=http ... 53D%25253D

А тут ба.... оказывается есть такой пункт 6.1.

6.1. Розробка та затвердження проектної документації (ПД) забезпечується Замовником. Замовник передає затверджену ПД (Робочі креслення) Генпідряднику в 3-х екземплярах по Акту прийому-передачі на відповідний етап робіт за 3 (три) робочі дні до моменту початку робіт за даним етапом. Строки передачі робочої документації по окремим видам робіт узгоджуються сторонами з дотриманням календарного графіку виконання робіт.
6.2. Генпідрядник не несе відповідальності за якість наданої йому Замовником проектної документації. При виявленні в ній прорахунків Генпідрядник письмово повідомляє про це Замовника, але не пізніше 5 робочих днів після її отримання.
6.3. Замовник вправі вносити в ході виконання робіт зміни і доповнення в проектну документацію, а також її корегування, склад і обсяги робіт, якщо вони не призведуть до
і ціни і до зміни характеру робіт. Генпідрядник зобов'язаний враховувати ці зміни, якщо вони офіційно передані не менш ніж за 20 календарних днів до виконання відповідних робіт.


А кто же у нас ЗАМОВНИК ?
А ЗАМОВНИК у нас - Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"

А кому же подчиняется Замовник ? :lol: :lol: :lol:

Контракт подписан 26.06.2018 года !


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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 13:27

kingkongovets
Ну и правильно, зачем читать контракт ,лучше меня назвать некомпетентным :mrgreen:
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 13:30

  Позитивчик написав:
  vst написав:Для статистики: купил 1-к. 39м. у КГС в Медовом 2, за 23400$, обещают построить к 2021. Монолитно-каркасный дом, комфорт-класс. Буду сдавать, или продам, как пойдёт.

Яка має бути мінімальна ціна через 2р, щоб Ви продали, а не здавали?
32000$ меня устроят, если рынок +/- будет стоять на месте, если пойдет вверх буду хотеть больше, если в низ меньше, по ситуации.
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