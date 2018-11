Додано: Сер 21 лис, 2018 13:52

Serg-ik написав: kingkongovets написав: я

инфраструктура, оставшаяся после совка, на которую так любят надрачивать вата и совкофилы, инфраструктура, оставшаяся после совка, на которую так любят надрачивать вата и совкофилы,

Есть статистические исследования по этому поводу? Поделитесь ссылкой



настолько изначально уёпищна и неэфективна, шо я ваще поражаюсь, каких усилий стоит ее поддерживать в рабочем состоянии и ремонтировать

есть доказательства , что её поддерживают? Прилагают к этому усилия??? в каком кабинете какого подразделения?



чего вы при яныке такими борзыми в атаке на власть не были?

Вам так больно на душе, что мешают "Жити по -новому?"



P.S. колесо на велике прокололи? Есть статистические исследования по этому поводу? Поделитесь ссылкойесть доказательства , что её поддерживают? Прилагают к этому усилия??? в каком кабинете какого подразделения?Вам так больно на душе, что мешают "Жити по -новому?"P.S. колесо на велике прокололи?



есть рассказы людей в этом задействованных, не одного и не двух, есть личный опыт

есть опыт работы с такими как вы диванными критиками, которые вместо того шоп работать ноют на форумах как им страшно жить, но работу тем не менее не меняют

и да - мне противно на душе от понимания насколько вас много и насколько вирус социалистической инфантильности разрушил ваш мозг и мораль есть рассказы людей в этом задействованных, не одного и не двух, есть личный опытесть опыт работы с такими как вы диванными критиками, которые вместо того шоп работать ноют на форумах как им страшно жить, но работу тем не менее не меняюти да - мне противно на душе от понимания насколько вас много и насколько вирус социалистической инфантильности разрушил ваш мозг и мораль

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.