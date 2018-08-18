Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:я инфраструктура, оставшаяся после совка, на которую так любят надрачивать вата и совкофилы,
Есть статистические исследования по этому поводу? Поделитесь ссылкой
настолько изначально уёпищна и неэфективна, шо я ваще поражаюсь, каких усилий стоит ее поддерживать в рабочем состоянии и ремонтировать
есть доказательства , что её поддерживают? Прилагают к этому усилия??? в каком кабинете какого подразделения?
чего вы при яныке такими борзыми в атаке на власть не были?
Вам так больно на душе, что мешают "Жити по -новому?"
P.S. колесо на велике прокололи?
есть рассказы людей в этом задействованных, не одного и не двух, есть личный опыт есть опыт работы с такими как вы диванными критиками, которые вместо того шоп работать ноют на форумах как им страшно жить, но работу тем не менее не меняют и да - мне противно на душе от понимания насколько вас много и насколько вирус социалистической инфантильности разрушил ваш мозг и мораль
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
6.1. Розробка та затвердження проектної документації (ПД) забезпечується Замовником. Замовник передає затверджену ПД (Робочі креслення) Генпідряднику в 3-х екземплярах по Акту прийому-передачі на відповідний етап робіт за 3 (три) робочі дні до моменту початку робіт за даним етапом.
Я правильно понимаю, что Генподрядчик получает ПД после победы в тендере? Он не ведает за что берётся и не понимает сколько оно стоит?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
6.1. Розробка та затвердження проектної документації (ПД) забезпечується Замовником. Замовник передає затверджену ПД (Робочі креслення) Генпідряднику в 3-х екземплярах по Акту прийому-передачі на відповідний етап робіт за 3 (три) робочі дні до моменту початку робіт за даним етапом.
Я правильно понимаю, что Генподрядчик получает ПД после победы в тендере? Он не ведает за что берётся и не понимает сколько оно стоит?
kingkongovets написав:есть рассказы людей в этом задействованных, не одного и не двух, есть личный опыт есть опыт работы с такими как вы диванными критиками, которые вместо того шоп работать ноют на форумах как им страшно жить,
vladimir07 написав:Метро на Виноградарь появится в 2021 или лучше ориентироваться на 2031 ?
у меня нет дара как у ванги, нострадамуса, или уни - пока его нет, но цены на ново венике такие, будто оно там уже есть тут вон люди называют «удачным приобретением» инвестицию в котлован с горизонтом 3+ года, а вам три года метро сложно подождать?)
С тем местом, где планируют строить метро не связан, ждать не придется. Просто вы ранее написали немало скептических постов по поводу метро на Виноградарь. А тут новость приводите как некий позитив, потому и возникает вопрос.