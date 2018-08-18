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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2783278427852786>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1207
Висота стель
4%
49
Гарний вигляд з вікон
9%
106
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
257
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
84
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
225
Якість будівництва
15%
187
Всього голосів : 1207
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 13:46

А сколько КГС берет за переуступку ?[/quote] Мне говорили бесплатно, только услуги нотариуса. У аркады к примеру 5%.
vst
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 13:52

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:я
инфраструктура, оставшаяся после совка, на которую так любят надрачивать вата и совкофилы,

Есть статистические исследования по этому поводу? Поделитесь ссылкой

настолько изначально уёпищна и неэфективна, шо я ваще поражаюсь, каких усилий стоит ее поддерживать в рабочем состоянии и ремонтировать

есть доказательства , что её поддерживают? Прилагают к этому усилия??? в каком кабинете какого подразделения?

чего вы при яныке такими борзыми в атаке на власть не были?

Вам так больно на душе, что мешают "Жити по -новому?"

P.S. колесо на велике прокололи?


есть рассказы людей в этом задействованных, не одного и не двух, есть личный опыт
есть опыт работы с такими как вы диванными критиками, которые вместо того шоп работать ноют на форумах как им страшно жить, но работу тем не менее не меняют
и да - мне противно на душе от понимания насколько вас много и насколько вирус социалистической инфантильности разрушил ваш мозг и мораль
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 13:54

  vst написав:А сколько КГС берет за переуступку ?
Мне говорили бесплатно, только услуги нотариуса. У аркады к примеру 5%.[/quote]

В каком доме выбрали, ( секция ) , какой тип квартиры, какой этаж ? ( этаж можете не писать , можно примерно , средний , низкий, или высокий )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 13:57

  zzzzzz написав:
6.1. Розробка та затвердження проектної документації (ПД) забезпечується Замовником. Замовник передає затверджену ПД (Робочі креслення) Генпідряднику в 3-х екземплярах по Акту прийому-передачі на відповідний етап робіт за 3 (три) робочі дні до моменту початку робіт за даним етапом.

Я правильно понимаю, что Генподрядчик получает ПД после победы в тендере? Он не ведает за что берётся и не понимает сколько оно стоит?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 14:00

  zzzzzz написав:Медовый ровно 1 км от торца ВВП Жулян...
В момент взлета самолеты будут проходить в 670 метрах , квартиры на южную сторону будут лучше всего слушать самолеты

Парк Ленд уперся в забор аэропорта, думаю жильцы крайних домов смогут видеть лица пилотов взлетающих самолетов, и ничего... 8)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 14:09

  Serg-ik написав:
  zzzzzz написав:
6.1. Розробка та затвердження проектної документації (ПД) забезпечується Замовником. Замовник передає затверджену ПД (Робочі креслення) Генпідряднику в 3-х екземплярах по Акту прийому-передачі на відповідний етап робіт за 3 (три) робочі дні до моменту початку робіт за даним етапом.

Я правильно понимаю, что Генподрядчик получает ПД после победы в тендере? Он не ведает за что берётся и не понимает сколько оно стоит?


Проект КМДА утвердила позже , через 2 недели после подписания тендера.
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... go-344372/
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 14:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:есть рассказы людей в этом задействованных, не одного и не двух, есть личный опыт
есть опыт работы с такими как вы диванными критиками, которые вместо того шоп работать ноют на форумах как им страшно жить,

Николай Янович, это Вы? Уже пора брать лопату в руки и кормить семью...? https://www.youtube.com/watch?v=S9X86A582AQ
помним, помним...а потом он, гордый, свалил в Ватастан
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 14:20

  zzzzzz написав:
Проект КМДА утвердила позже , через 2 недели после подписания тендера.
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... go-344372/

Сначала участники борются за что-то, чтобы это построить, не зная что и насколько адекватна цена, а потом получают проект
Классика!
https://www.youtube.com/watch?v=a-96h0jnkYk
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 14:21

  kingkongovets написав:
vladimir07 написав:Метро на Виноградарь появится в 2021 или лучше ориентироваться на 2031 ?


у меня нет дара как у ванги, нострадамуса, или уни - пока его нет, но цены на ново венике такие, будто оно там уже есть
тут вон люди называют «удачным приобретением» инвестицию в котлован с горизонтом 3+ года, а вам три года метро сложно подождать?)


С тем местом, где планируют строить метро не связан, ждать не придется.
Просто вы ранее написали немало скептических постов по поводу метро на Виноградарь.
А тут новость приводите как некий позитив, потому и возникает вопрос.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 14:25

  Прохожий написав:
  zzzzzz написав:Медовый ровно 1 км от торца ВВП Жулян...
В момент взлета самолеты будут проходить в 670 метрах , квартиры на южную сторону будут лучше всего слушать самолеты

Парк Ленд уперся в забор аэропорта, думаю жильцы крайних домов смогут видеть лица пилотов взлетающих самолетов, и ничего... 8)



Прикольно , там самый крутой 17 и 18 дом. Половина 1-К ( 25-27 кв.м.) Интересно почем там метр стоит ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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