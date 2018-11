Додано: Сер 21 лис, 2018 14:30

Проект КМДА утвердила позже , через 2 недели после подписания тендера.

Сначала участники борются за что-то, чтобы это построить, не зная что и насколько адекватна цена, а потом получают проект

Классика!

От приду.ки, да, Serg-ik? Просветите, их, что-ли. Они же без Вас ну никак, так баранами и обанкротются, так и не поняв, почему.



P.S. "А сам читає по складам .." (с)



