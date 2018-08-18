Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vladimir07 написав:Метро на Виноградарь появится в 2021 или лучше ориентироваться на 2031 ?
у меня нет дара как у ванги, нострадамуса, или уни - пока его нет, но цены на ново венике такие, будто оно там уже есть тут вон люди называют «удачным приобретением» инвестицию в котлован с горизонтом 3+ года, а вам три года метро сложно подождать?)
С тем местом, где планируют строить метро не связан, ждать не придется. Просто вы ранее написали немало скептических постов по поводу метро на Виноградарь. А тут новость приводите как некий позитив, потому и возникает вопрос.
ККЦ в метро к 2021 не верит (как Вы правильно заметили, с его стороны было много сравнений с ожиданиями метро на Трою с начала 2000-х), но "зрадайопом" (с) показывать себя не хочет, поэтому отвечает "по-одесски".
Прохожий написав:Парк Ленд уперся в забор аэропорта, думаю жильцы крайних домов смогут видеть лица пилотов взлетающих самолетов, и ничего...
Пока дом новостройка- квартиры раскупаются. Интересно, насколько реально будет продать в таком месте квартиру лет через 10. Люди инвестируют под аренду не задумываясь, как потом избавиться от такого актива.
та ну шо вы - какая лопата? надо клювик открывать пошире и погромче и пожалобнее пищать о том как вам есть хочется а уж "они" то лопатами вам туда нагрузят червячков так же в вашем представлении все должно происходить? так это все немного северо-восточнее происходит
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 21 лис, 2018 14:35, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Наоборот, шибко умные: делают вид что всё по -чесноку, конкурс. А на самомо деле Генподрядчику всё рано, что строить, все интересы давно зашиты в смете. Подтверждение тому-просьба Кличко запулить все 600 000 000 грн сразу, сейчас, типа, это ускорит процесс. И никого не смущает, что с предоплаты в 600 лямов надо отстегнуть в бюджет 100 лямов НДС. Денег всё равно хватит. Или думаете, что Генподрядчик зальёт всех предоплатой за материалы, работы и получит соответствующий налоговый кредит?
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