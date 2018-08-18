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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2783278427852786

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1207
Висота стель
4%
49
Гарний вигляд з вікон
9%
106
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
257
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
84
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
225
Якість будівництва
15%
187
Всього голосів : 1207
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 14:30

  Serg-ik написав:
  zzzzzz написав:
Проект КМДА утвердила позже , через 2 недели после подписания тендера.
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... go-344372/

Сначала участники борются за что-то, чтобы это построить, не зная что и насколько адекватна цена, а потом получают проект
Классика!
https://www.youtube.com/watch?v=a-96h0jnkYk


От приду.ки, да, Serg-ik? Просветите, их, что-ли. Они же без Вас ну никак, так баранами и обанкротются, так и не поняв, почему.

P.S. "А сам читає по складам .." (с) :evil:

P.P.S. Видео - шикарное! Свидетель - это Вы и есть, Serg-ik! :lol: Не зная всего расклада, сразу обос.ать/осудить - это понашему! :mrgreen:
Востаннє редагувалось galadriel в Сер 21 лис, 2018 14:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 14:32

  vladimir07 написав:
  kingkongovets написав:
vladimir07 написав:Метро на Виноградарь появится в 2021 или лучше ориентироваться на 2031 ?


у меня нет дара как у ванги, нострадамуса, или уни - пока его нет, но цены на ново венике такие, будто оно там уже есть
тут вон люди называют «удачным приобретением» инвестицию в котлован с горизонтом 3+ года, а вам три года метро сложно подождать?)


С тем местом, где планируют строить метро не связан, ждать не придется.
Просто вы ранее написали немало скептических постов по поводу метро на Виноградарь.
А тут новость приводите как некий позитив, потому и возникает вопрос.

ККЦ в метро к 2021 не верит (как Вы правильно заметили, с его стороны было много сравнений с ожиданиями метро на Трою с начала 2000-х), но "зрадайопом" (с) показывать себя не хочет, поэтому отвечает "по-одесски". 8)
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 14:32

  Прохожий написав:Парк Ленд уперся в забор аэропорта, думаю жильцы крайних домов смогут видеть лица пилотов взлетающих самолетов, и ничего...

Пока дом новостройка- квартиры раскупаются.
Интересно, насколько реально будет продать в таком месте квартиру лет через 10.
Люди инвестируют под аренду не задумываясь, как потом избавиться от такого актива.
l66
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 14:34

  Serg-ik написав:
  zzzzzz написав:
Проект КМДА утвердила позже , через 2 недели после подписания тендера.
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... go-344372/

Сначала участники борются за что-то, чтобы это построить, не зная что и насколько адекватна цена, а потом получают проект
Классика!
https://www.youtube.com/watch?v=a-96h0jnkYk


та ну шо вы - какая лопата?
надо клювик открывать пошире и погромче и пожалобнее пищать о том как вам есть хочется
а уж "они" то лопатами вам туда нагрузят червячков
так же в вашем представлении все должно происходить?
так это все немного северо-восточнее происходит
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 21 лис, 2018 14:35, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 14:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  galadriel написав:От приду.ки, да,

Наоборот, шибко умные: делают вид что всё по -чесноку, конкурс. А на самомо деле Генподрядчику всё рано, что строить, все интересы давно зашиты в смете.
Подтверждение тому-просьба Кличко запулить все 600 000 000 грн сразу, сейчас, типа, это ускорит процесс. И никого не смущает, что с предоплаты в 600 лямов надо отстегнуть в бюджет 100 лямов НДС. Денег всё равно хватит. Или думаете, что Генподрядчик зальёт всех предоплатой за материалы, работы и получит соответствующий налоговый кредит?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 14:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:надо клювик открывать пошире и погромче и пожалобнее пищать о том как вам есть хочется

те, кто не пищал, взяли лопаты и...копать то негде!!! поехали копать в Польше и далее
У Файна таун-чёрная пятница , 1 день...скидку не пишут
https://faynatown.com.ua/main?gclid=EAIaIQobChMIzpPC6MDl3gIVkSIZCh1hKAZsEAEYASAAEgJaBfD_BwE
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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