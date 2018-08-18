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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2784278527862787

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1207
Висота стель
4%
49
Гарний вигляд з вікон
9%
106
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
257
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
84
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
225
Якість будівництва
15%
187
Всього голосів : 1207
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 15:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ЖК Лебединый запарил меня своей рекламой, со всех щелей предлагается 20% скидка. Ради интереса позвонил, просчитали однушку во двор, меньше запахов будет однозначно:) по итогу вышло 29900$. Сдача в лучшем случае через полтора два года. Опять возвращаемся к ремонту +10куе. Жить конечно там нереально, а для сдачи в аренду, думаю пойдет. Первый раз от них соскочил пару недель назад,тогда дороже было,теперь второе испытание)) Что скажете по этому поводу? Впрягаться? Или ждать,ждать,ждать...
necovi4
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 15:56

  flyman написав:
  l66 написав:У меня высвечивается реклама.
Интересно, почему так дешево?


Зображення

а мужики де? чому не біжать?
на кортінко, я так понімаю:
Tribeka, vikapavl, Elensk, galadrei...

Я с вечера очередь занял - мне бежать некуда.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 15:58

  necovi4 написав:ЖК Лебединый запарил меня своей рекламой, со всех щелей предлагается 20% скидка. Ради интереса позвонил, просчитали однушку во двор, меньше запахов будет однозначно:) по итогу вышло 29900$. Сдача в лучшем случае через полтора два года. Опять возвращаемся к ремонту +10куе. Жить конечно там нереально, а для сдачи в аренду, думаю пойдет. Первый раз от них соскочил пару недель назад,тогда дороже было,теперь второе испытание)) Что скажете по этому поводу? Впрягаться? Или ждать,ждать,ждать...


Странно что еще озеро не засыпали )) давно пора его засыпать и на его месте 5000 квартир построить)
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 16:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  necovi4 написав:Жить конечно там нереально, а для сдачи в аренду, думаю пойдет.
Большой портрет маленького украинца
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 16:00

  necovi4 написав:ЖК Лебединый запарил меня своей рекламой, со всех щелей предлагается 20% скидка. Ради интереса позвонил, просчитали однушку во двор, меньше запахов будет однозначно:) по итогу вышло 29900$. Сдача в лучшем случае через полтора два года. Опять возвращаемся к ремонту +10куе. Жить конечно там нереально, а для сдачи в аренду, думаю пойдет. Первый раз от них соскочил пару недель назад,тогда дороже было,теперь второе испытание)) Что скажете по этому поводу? Впрягаться? Или ждать,ждать,ждать...

Качественный товар в рекламе не нуждается! :!:
rusramzik
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 16:33

  rusramzik написав:Качественный товар в рекламе не нуждается! :!:

Сливают ширпотреб)) Тогда не знаю, практически ничего толкового не осталось для сдачи в аренду.
necovi4
 
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