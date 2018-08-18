Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ЖК Лебединый запарил меня своей рекламой, со всех щелей предлагается 20% скидка. Ради интереса позвонил, просчитали однушку во двор, меньше запахов будет однозначно:) по итогу вышло 29900$. Сдача в лучшем случае через полтора два года. Опять возвращаемся к ремонту +10куе. Жить конечно там нереально, а для сдачи в аренду, думаю пойдет. Первый раз от них соскочил пару недель назад,тогда дороже было,теперь второе испытание)) Что скажете по этому поводу? Впрягаться? Или ждать,ждать,ждать...
necovi4 написав:ЖК Лебединый запарил меня своей рекламой, со всех щелей предлагается 20% скидка. Ради интереса позвонил, просчитали однушку во двор, меньше запахов будет однозначно:) по итогу вышло 29900$. Сдача в лучшем случае через полтора два года. Опять возвращаемся к ремонту +10куе. Жить конечно там нереально, а для сдачи в аренду, думаю пойдет. Первый раз от них соскочил пару недель назад,тогда дороже было,теперь второе испытание)) Что скажете по этому поводу? Впрягаться? Или ждать,ждать,ждать...
Странно что еще озеро не засыпали )) давно пора его засыпать и на его месте 5000 квартир построить)
necovi4 написав:ЖК Лебединый запарил меня своей рекламой, со всех щелей предлагается 20% скидка. Ради интереса позвонил, просчитали однушку во двор, меньше запахов будет однозначно:) по итогу вышло 29900$. Сдача в лучшем случае через полтора два года. Опять возвращаемся к ремонту +10куе. Жить конечно там нереально, а для сдачи в аренду, думаю пойдет. Первый раз от них соскочил пару недель назад,тогда дороже было,теперь второе испытание)) Что скажете по этому поводу? Впрягаться? Или ждать,ждать,ждать...