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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 лис, 2018 17:12
l66 написав:Хорошая вторичка (с теплосчетчиками, новый дом...) будет дороже
necovi4 написав:Сливают ширпотреб)) Тогда не знаю, практически ничего толкового не осталось для сдачи в аренду.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Сер 21 лис, 2018 17:20
kingkongovets написав: necovi4 написав: rusramzik написав:
Качественный товар в рекламе не нуждается!
Сливают ширпотреб)) Тогда не знаю, практически ничего толкового не осталось для сдачи в аренду.
вторичка не?
После продажи Акцента в новострое, морально, духовно и физически не смогу перекинуться на вторичку)) Поспешил конечно, не нужно было сливаться в начале лета,но всё предугадать невозможно. Максимум, что мне светит, чтобы выйти в ноль, купить у перекупов однуху в Эврике за 40 000, и то потеряю на квадратных метрах. Было 49кв, станет 40. Но Эврика не сильно впечатляет
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necovi4
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Додано: Сер 21 лис, 2018 17:25
Домик составил таблицу с акциями от застройщиков на чёрную пятницу.
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Додано: Сер 21 лис, 2018 17:35
zzzzzz написав: kingkongovets написав:
цены на ново венике такие, будто оно там уже есть
тут вон люди называют «удачным приобретением» инвестицию в котлован с горизонтом 3+ года, а вам три года метро сложно подождать?)
они ремонт моста на Шулявке полгода не могут начать, НАЧАТЬ, а вы говорите про метро через 3+ года )
пока метро построят, если конечно построят, а не предвыборная замануха, то там будет жить 100500 людей
и то метро будет до лампочки . как получилось с теремками .
поясню
теремки и до открытия станций особо не фонтан . так и сейчас .
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4e4ensxe
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Додано: Сер 21 лис, 2018 17:43
4e4ensxe написав: zzzzzz написав: kingkongovets написав:
цены на ново венике такие, будто оно там уже есть
тут вон люди называют «удачным приобретением» инвестицию в котлован с горизонтом 3+ года, а вам три года метро сложно подождать?)
они ремонт моста на Шулявке полгода не могут начать, НАЧАТЬ, а вы говорите про метро через 3+ года )
пока метро построят, если конечно построят, а не предвыборная замануха, то там будет жить 100500 людей
и то метро будет до лампочки . как получилось с теремками .
поясню
теремки и до открытия станций особо не фонтан . так и сейчас .
До открытия метро Теремки были вообще "ж0пой мира", в моем представлении чуть ли не в области. Троещина казалась более доступной и развитой.
В середине 2000-х, когда учился там, Голосеево было жуткой пердью, студентам нам даже не было куда пойти посидеть, ходили в рыгаловку "продмаг" на Ломоносова.
От Лыбидской до Ломоносова ехать полураком в 38 маршрутке набитой (тогда ещё низкие газели ездили) то ещё приключение было
ЗЫ до сих пор воротит от м.Лыбидской - посттравмат прям
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Рыба-сом
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Додано: Сер 21 лис, 2018 17:50
Рыба-сом написав:До открытия метро Теремки были вообще "ж0пой мира", в моем представлении чуть ли не в области. Троещина казалась более доступной и развитой.
В середине 2000-х, когда учился там, Голосеево было жуткой пердью, студентам нам даже не было куда пойти посидеть, ходили в рыгаловку "продмаг" на Ломоносова.
От Лыбидской до Ломоносова ехать полураком в 38 маршрутке набитой (тогда ещё низкие газели ездили) то ещё приключение было
ЗЫ до сих пор воротит от м.Лыбидской - посттравмат прям
ой да прям
моя первая жена и моя сестра с середины 80х учились там в универе, одна жила в общаге на ломоносова, другая ездила с лесного, от лыбидской туда ходили автобусы икарусы
помню окончание летних сессий на вднх, не надо про перди, рыгаловки и полураком, не утрируйте уже так
зы: теремки всегда были жестячком почищи трои, это да)
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Сер 21 лис, 2018 17:51, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Сер 21 лис, 2018 17:51
Рыба-сом написав:
До открытия метро Теремки были вообще "ж*** мира", в моем представлении чуть ли не в области. Троещина казалась более доступной и развитой.
В середине 2000-х, когда учился там, Голосеево было жуткой пердью, студентам нам даже не было куда пойти посидеть, ходили в рыгаловку "продмаг" на Ломоносова.
От Лыбидской до Ломоносова ехать полураком в 38 маршрутке набитой (тогда ещё низкие газели ездили) то ещё приключение было
теремки не были ж*** мира пока не начали реконструкцию московской площади .
от лыбедской 20 минут на тралике/маршрутке и вы на площади
в средине нулевых там был магелан и куча рыгалок аналогичных спальникам .
в средине нулевых стали строить метро+ реконструкция московской и началась ж***
такая же ка и на харьковском шоссе на почтовой и на кардачах
с появлением метро особо ничего не поменялось . теремки не стали сквозняками )))
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4e4ensxe
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Додано: Сер 21 лис, 2018 17:58
kingkongovets написав:
Рыба-сом написав:До открытия метро Теремки были вообще "ж0пой мира", в моем представлении чуть ли не в области. Троещина казалась более доступной и развитой.
В середине 2000-х, когда учился там, Голосеево было жуткой пердью, студентам нам даже не было куда пойти посидеть, ходили в рыгаловку "продмаг" на Ломоносова.
От Лыбидской до Ломоносова ехать полураком в 38 маршрутке набитой (тогда ещё низкие газели ездили) то ещё приключение было
ЗЫ до сих пор воротит от м.Лыбидской - посттравмат прям
ой да прям
моя первая жена и моя сестра с середины 80х учились там в универе, одна жила в общаге на ломоносова, другая ездила с лесного, от лыбидской туда ходили автобусы икарусы
помню окончание летних сессий на вднх, не надо про перди, рыгаловки и полураком, не утрируйте уже так
зы: теремки всегда были жестячком почищи трои, это да)
С конца 80-х до середины 2000-х кагбэ двадцать лет, ещё б Сталина вспомнили )))
Икарусы уже давно на металлолом пошли
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Рыба-сом
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Додано: Сер 21 лис, 2018 17:59
Рыба-сом написав:
середины 2000-х кагбэ двадцать лет, ещё б Сталина вспомнили )))
Икарусы уже давно на металлолом пошли
икарусы ездили даже в 2005 году
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Додано: Сер 21 лис, 2018 18:00
Рыба-сом написав:
До открытия метро Теремки были вообще "ж0пой мира", в моем представлении чуть ли не в области. Троещина казалась более доступной и развитой.
В середине 2000-х, когда учился там, Голосеево было жуткой пердью, студентам нам даже не было куда пойти посидеть, ходили в рыгаловку "продмаг" на Ломоносова.
От Лыбидской до Ломоносова ехать полураком в 38 маршрутке набитой (тогда ещё низкие газели ездили) то ещё приключение было
ЗЫ до сих пор воротит от м.Лыбидской - посттравмат прям
Ну, честно говоря, Теремки и после открытия станции метро не кажутся особой цивилизацией. Особенно по правую сторону трассы Киев-Одесса. Там, кроме МАФов и каких-то мрачных забегаловок нет ничего.
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airmax78
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