Додано: Сер 21 лис, 2018 17:50

Рыба-сом написав: До открытия метро Теремки были вообще "ж0пой мира", в моем представлении чуть ли не в области. Троещина казалась более доступной и развитой.

В середине 2000-х, когда учился там, Голосеево было жуткой пердью, студентам нам даже не было куда пойти посидеть, ходили в рыгаловку "продмаг" на Ломоносова.

От Лыбидской до Ломоносова ехать полураком в 38 маршрутке набитой (тогда ещё низкие газели ездили) то ещё приключение было

ЗЫ до сих пор воротит от м.Лыбидской - посттравмат прям

ой да пряммоя первая жена и моя сестра с середины 80х учились там в универе, одна жила в общаге на ломоносова, другая ездила с лесного, от лыбидской туда ходили автобусы икарусыпомню окончание летних сессий на вднх, не надо про перди, рыгаловки и полураком, не утрируйте уже такзы: теремки всегда были жестячком почищи трои, это да)