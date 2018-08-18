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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2786278727882789>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1212
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
106
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
257
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
85
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
226
Якість будівництва
16%
188
Всього голосів : 1212
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 17:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

l66 написав:Хорошая вторичка (с теплосчетчиками, новый дом...) будет дороже


necovi4 написав:Сливают ширпотреб)) Тогда не знаю, практически ничего толкового не осталось для сдачи в аренду.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 17:20

  kingkongovets написав:
necovi4 написав:
  rusramzik написав:Качественный товар в рекламе не нуждается! :!:

Сливают ширпотреб)) Тогда не знаю, практически ничего толкового не осталось для сдачи в аренду.
вторичка не?

После продажи Акцента в новострое, морально, духовно и физически не смогу перекинуться на вторичку)) Поспешил конечно, не нужно было сливаться в начале лета,но всё предугадать невозможно. Максимум, что мне светит, чтобы выйти в ноль, купить у перекупов однуху в Эврике за 40 000, и то потеряю на квадратных метрах. Было 49кв, станет 40. Но Эврика не сильно впечатляет
necovi4
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 17:25

Домик составил таблицу с акциями от застройщиков на чёрную пятницу.
l66
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 17:35

  zzzzzz написав:
  kingkongovets написав: цены на ново венике такие, будто оно там уже есть
тут вон люди называют «удачным приобретением» инвестицию в котлован с горизонтом 3+ года, а вам три года метро сложно подождать?)


они ремонт моста на Шулявке полгода не могут начать, НАЧАТЬ, а вы говорите про метро через 3+ года )

пока метро построят, если конечно построят, а не предвыборная замануха, то там будет жить 100500 людей
и то метро будет до лампочки . как получилось с теремками .
поясню
теремки и до открытия станций особо не фонтан . так и сейчас .
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 17:43

  4e4ensxe написав:
  zzzzzz написав:
  kingkongovets написав: цены на ново венике такие, будто оно там уже есть
тут вон люди называют «удачным приобретением» инвестицию в котлован с горизонтом 3+ года, а вам три года метро сложно подождать?)


они ремонт моста на Шулявке полгода не могут начать, НАЧАТЬ, а вы говорите про метро через 3+ года )

пока метро построят, если конечно построят, а не предвыборная замануха, то там будет жить 100500 людей
и то метро будет до лампочки . как получилось с теремками .
поясню
теремки и до открытия станций особо не фонтан . так и сейчас .

До открытия метро Теремки были вообще "ж0пой мира", в моем представлении чуть ли не в области. Троещина казалась более доступной и развитой.
В середине 2000-х, когда учился там, Голосеево было жуткой пердью, студентам нам даже не было куда пойти посидеть, ходили в рыгаловку "продмаг" на Ломоносова.
От Лыбидской до Ломоносова ехать полураком в 38 маршрутке набитой (тогда ещё низкие газели ездили) то ещё приключение было
ЗЫ до сих пор воротит от м.Лыбидской - посттравмат прям
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 17:50

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Рыба-сом написав:До открытия метро Теремки были вообще "ж0пой мира", в моем представлении чуть ли не в области. Троещина казалась более доступной и развитой.
В середине 2000-х, когда учился там, Голосеево было жуткой пердью, студентам нам даже не было куда пойти посидеть, ходили в рыгаловку "продмаг" на Ломоносова.
От Лыбидской до Ломоносова ехать полураком в 38 маршрутке набитой (тогда ещё низкие газели ездили) то ещё приключение было
ЗЫ до сих пор воротит от м.Лыбидской - посттравмат прям


ой да прям
моя первая жена и моя сестра с середины 80х учились там в универе, одна жила в общаге на ломоносова, другая ездила с лесного, от лыбидской туда ходили автобусы икарусы
помню окончание летних сессий на вднх, не надо про перди, рыгаловки и полураком, не утрируйте уже так

зы: теремки всегда были жестячком почищи трои, это да)
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 21 лис, 2018 17:51, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 17:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Рыба-сом написав:До открытия метро Теремки были вообще "ж*** мира", в моем представлении чуть ли не в области. Троещина казалась более доступной и развитой.
В середине 2000-х, когда учился там, Голосеево было жуткой пердью, студентам нам даже не было куда пойти посидеть, ходили в рыгаловку "продмаг" на Ломоносова.
От Лыбидской до Ломоносова ехать полураком в 38 маршрутке набитой (тогда ещё низкие газели ездили) то ещё приключение было


теремки не были ж*** мира пока не начали реконструкцию московской площади .
от лыбедской 20 минут на тралике/маршрутке и вы на площади
в средине нулевых там был магелан и куча рыгалок аналогичных спальникам .

в средине нулевых стали строить метро+ реконструкция московской и началась ж***
такая же ка и на харьковском шоссе на почтовой и на кардачах

с появлением метро особо ничего не поменялось . теремки не стали сквозняками )))
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 17:58

  kingkongovets написав:
Рыба-сом написав:До открытия метро Теремки были вообще "ж0пой мира", в моем представлении чуть ли не в области. Троещина казалась более доступной и развитой.
В середине 2000-х, когда учился там, Голосеево было жуткой пердью, студентам нам даже не было куда пойти посидеть, ходили в рыгаловку "продмаг" на Ломоносова.
От Лыбидской до Ломоносова ехать полураком в 38 маршрутке набитой (тогда ещё низкие газели ездили) то ещё приключение было
ЗЫ до сих пор воротит от м.Лыбидской - посттравмат прям


ой да прям
моя первая жена и моя сестра с середины 80х учились там в универе, одна жила в общаге на ломоносова, другая ездила с лесного, от лыбидской туда ходили автобусы икарусы
помню окончание летних сессий на вднх, не надо про перди, рыгаловки и полураком, не утрируйте уже так

зы: теремки всегда были жестячком почищи трои, это да)

С конца 80-х до середины 2000-х кагбэ двадцать лет, ещё б Сталина вспомнили )))
Икарусы уже давно на металлолом пошли ;)
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 17:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Рыба-сом написав:середины 2000-х кагбэ двадцать лет, ещё б Сталина вспомнили )))
Икарусы уже давно на металлолом пошли

икарусы ездили даже в 2005 году
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 18:00

  Рыба-сом написав:До открытия метро Теремки были вообще "ж0пой мира", в моем представлении чуть ли не в области. Троещина казалась более доступной и развитой.
В середине 2000-х, когда учился там, Голосеево было жуткой пердью, студентам нам даже не было куда пойти посидеть, ходили в рыгаловку "продмаг" на Ломоносова.
От Лыбидской до Ломоносова ехать полураком в 38 маршрутке набитой (тогда ещё низкие газели ездили) то ещё приключение было
ЗЫ до сих пор воротит от м.Лыбидской - посттравмат прям

Ну, честно говоря, Теремки и после открытия станции метро не кажутся особой цивилизацией. Особенно по правую сторону трассы Киев-Одесса. Там, кроме МАФов и каких-то мрачных забегаловок нет ничего.
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