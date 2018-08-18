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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2786278727882789

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1212
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
106
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
257
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
85
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
226
Якість будівництва
16%
188
Всього голосів : 1212
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 18:02

  4e4ensxe написав:
  Рыба-сом написав:До открытия метро Теремки были вообще "ж*** мира", в моем представлении чуть ли не в области. Троещина казалась более доступной и развитой.
В середине 2000-х, когда учился там, Голосеево было жуткой пердью, студентам нам даже не было куда пойти посидеть, ходили в рыгаловку "продмаг" на Ломоносова.
От Лыбидской до Ломоносова ехать полураком в 38 маршрутке набитой (тогда ещё низкие газели ездили) то ещё приключение было


теремки не были ж*** мира пока не начали реконструкцию московской площади .
от лыбедской 20 минут на тралике/маршрутке и вы на площади
в средине нулевых там был магелан и куча рыгалок аналогичных спальникам .

в средине нулевых стали строить метро+ реконструкция московской и началась ж***
такая же ка и на харьковском шоссе на почтовой и на кардачах

с появлением метро особо ничего не поменялось . теремки не стали сквозняками )))

Про Теремки согласен с тем, что там больше цивилизации было, я в основном ближе к Амурской пл был. Там вот мрачные полный был
Но 20 мин - это очень оптимистично, разве что не в пик утром/вечером
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 18:05

  4e4ensxe написав:
  Рыба-сом написав:середины 2000-х кагбэ двадцать лет, ещё б Сталина вспомнили )))
Икарусы уже давно на металлолом пошли

икарусы ездили даже в 2005 году

Последние - да. Вроде, на ул. Крейсера Авроры ездил один. Но в основном уже началась "маршрутизация", так что в 90% случаев 38 маршрутка, а не 38 автобус (лаз, вроде)
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 18:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

в конце 80х район вднх и новых корпусов универа в мае были просто неземным местом
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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