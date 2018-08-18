Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Рыба-сом написав:До открытия метро Теремки были вообще "ж*** мира", в моем представлении чуть ли не в области. Троещина казалась более доступной и развитой. В середине 2000-х, когда учился там, Голосеево было жуткой пердью, студентам нам даже не было куда пойти посидеть, ходили в рыгаловку "продмаг" на Ломоносова. От Лыбидской до Ломоносова ехать полураком в 38 маршрутке набитой (тогда ещё низкие газели ездили) то ещё приключение было
теремки не были ж*** мира пока не начали реконструкцию московской площади . от лыбедской 20 минут на тралике/маршрутке и вы на площади в средине нулевых там был магелан и куча рыгалок аналогичных спальникам .
в средине нулевых стали строить метро+ реконструкция московской и началась ж*** такая же ка и на харьковском шоссе на почтовой и на кардачах
с появлением метро особо ничего не поменялось . теремки не стали сквозняками )))
Про Теремки согласен с тем, что там больше цивилизации было, я в основном ближе к Амурской пл был. Там вот мрачные полный был Но 20 мин - это очень оптимистично, разве что не в пик утром/вечером