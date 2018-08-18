Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Рыба-сом написав:До открытия метро Теремки были вообще "ж*** мира", в моем представлении чуть ли не в области. Троещина казалась более доступной и развитой. В середине 2000-х, когда учился там, Голосеево было жуткой пердью, студентам нам даже не было куда пойти посидеть, ходили в рыгаловку "продмаг" на Ломоносова. От Лыбидской до Ломоносова ехать полураком в 38 маршрутке набитой (тогда ещё низкие газели ездили) то ещё приключение было
теремки не были ж*** мира пока не начали реконструкцию московской площади . от лыбедской 20 минут на тралике/маршрутке и вы на площади в средине нулевых там был магелан и куча рыгалок аналогичных спальникам .
в средине нулевых стали строить метро+ реконструкция московской и началась ж*** такая же ка и на харьковском шоссе на почтовой и на кардачах
с появлением метро особо ничего не поменялось . теремки не стали сквозняками )))
Про Теремки согласен с тем, что там больше цивилизации было, я в основном ближе к Амурской пл был. Там вот мрачные полный был Но 20 мин - это очень оптимистично, разве что не в пик утром/вечером
kingkongovets Истинно! ЗЫ Каждый раз теперь ужасаюсь той бомжарне, что сейчас на пересечении Васильковской и Глушкова на выходе из метро: ещё 10 лет назад было чисто и девственно свободно от Шанхая МАФов
....нарешті, минулого тижня, телефонували мені з ВП і записали мене на прийом(~ через тиждень прийти), щоб оформити ПВ(права власності) - казали взяти з собою певний перелік документів..... а от гроші, казали що не потрібно... - цікаво, бо наскільки я пам'ятаю, то казали, що при оформленні ПВ, потрібно буде ще сплатити 1% чи Держмита, чи ПФ(бо я щось одне з того вже платив, тільки не запам'ятав, що саме )
- і тут ще маю пару питань до всіх: 1) - вартує/не вартує виписуватись мені від батьків і приписуватись на новій квартирі!? 2) - вартує/не вартує приписувати там дитину? 3) - якщо я вже отримаю ПВ, то чи потрібно /не потрібно в січні, коли я поїду в податкову здавати звіт(як ФОП), вказувати/вписувати, що я купив квартиру? - чи в них і так то все буде висвітлено в базі? - чи промовчати? - а які наслідки замовчування?
Наперед вдячний всім, хто відгукнеться/розтлумачить!
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Долярчик написав:1) - вартує/не вартує виписуватись мені від батьків і приписуватись на новій квартирі!? 2) - вартує/не вартує приписувати там дитину? 3) - якщо я вже отримаю ПВ, то чи потрібно /не потрібно в січні, коли я поїду в податкову здавати звіт(як ФОП), вказувати/вписувати, що я купив квартиру? - чи в них і так то все буде висвітлено в базі? - чи промовчати? - а які наслідки замовчування?
1 -как хотите но можете иметь трабл с постановкой на воиский учет 2 - ребенка можно прописать только в том случае если прописан один из родителей 3 - в декларации фопа покупку квартиры не указываете, в декларации физ лица как хотите . штрафа за это нет
ВИДІЛЕНА СМУГА ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ ПО ВУЛИЦІ ШОТА РУСТАВЕЛІ ЗАХИЩЕНА ДЕЛІНЕАТОРАМИ
Співробітники КП "Центр організації дорожнього руху" здійснюють роботи по монтажу делінеаторів для фізичного відокремлення виділеної смуги громадського транспорту - і відповідно зниження впливу ускладнень руху транспорту на рух громадського транспорту та унеможливлення паркування. Очікується, що роботи буде завершено у п'ятницю.
4e4ensxe написав: 1 -как хотите но можете иметь трабл с постановкой на воиский учет 2 - ребенка можно прописать только в том случае если прописан один из родителей 3 - в декларации фопа покупку квартиры не указываете, в декларации физ лица как хотите . штрафа за это нет
хотел бы услышать комментарии местных борцунов с коррупцией
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.