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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 27872788278927902791>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1212
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
106
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
257
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
85
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
226
Якість будівництва
16%
188
Всього голосів : 1212
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 18:02

  4e4ensxe написав:
  Рыба-сом написав:До открытия метро Теремки были вообще "ж*** мира", в моем представлении чуть ли не в области. Троещина казалась более доступной и развитой.
В середине 2000-х, когда учился там, Голосеево было жуткой пердью, студентам нам даже не было куда пойти посидеть, ходили в рыгаловку "продмаг" на Ломоносова.
От Лыбидской до Ломоносова ехать полураком в 38 маршрутке набитой (тогда ещё низкие газели ездили) то ещё приключение было


теремки не были ж*** мира пока не начали реконструкцию московской площади .
от лыбедской 20 минут на тралике/маршрутке и вы на площади
в средине нулевых там был магелан и куча рыгалок аналогичных спальникам .

в средине нулевых стали строить метро+ реконструкция московской и началась ж***
такая же ка и на харьковском шоссе на почтовой и на кардачах

с появлением метро особо ничего не поменялось . теремки не стали сквозняками )))

Про Теремки согласен с тем, что там больше цивилизации было, я в основном ближе к Амурской пл был. Там вот мрачные полный был
Но 20 мин - это очень оптимистично, разве что не в пик утром/вечером
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 18:05

  4e4ensxe написав:
  Рыба-сом написав:середины 2000-х кагбэ двадцать лет, ещё б Сталина вспомнили )))
Икарусы уже давно на металлолом пошли

икарусы ездили даже в 2005 году

Последние - да. Вроде, на ул. Крейсера Авроры ездил один. Но в основном уже началась "маршрутизация", так что в 90% случаев 38 маршрутка, а не 38 автобус (лаз, вроде)
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 18:06

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

в конце 80х район вднх и новых корпусов универа в мае были просто неземным местом
институт кибернетики, пирогово, феофания
так и не родившаяся киевская кремниевая долина)
жадные у*** убили этот рай
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 18:14

kingkongovets
Истинно!
ЗЫ Каждый раз теперь ужасаюсь той бомжарне, что сейчас на пересечении Васильковской и Глушкова на выходе из метро: ещё 10 лет назад было чисто и девственно свободно от Шанхая МАФов
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 18:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

....нарешті, минулого тижня, телефонували мені з ВП і записали мене на прийом(~ через тиждень прийти), щоб оформити ПВ(права власності) - казали взяти з собою певний перелік документів..... а от гроші, казали що не потрібно...
- цікаво, бо наскільки я пам'ятаю, то казали, що при оформленні ПВ, потрібно буде ще сплатити 1% чи Держмита, чи ПФ(бо я щось одне з того вже платив, тільки не запам'ятав, що саме :oops: )

- і тут ще маю пару питань до всіх:
1) - вартує/не вартує виписуватись мені від батьків і приписуватись на новій квартирі!?
2) - вартує/не вартує приписувати там дитину?
3) - якщо я вже отримаю ПВ, то чи потрібно /не потрібно в січні, коли я поїду в податкову здавати звіт(як ФОП), вказувати/вписувати, що я купив квартиру? - чи в них і так то все буде висвітлено в базі? - чи промовчати? - а які наслідки замовчування?

Наперед вдячний всім, хто відгукнеться/розтлумачить!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 18:17

  Рыба-сом написав:Но 20 мин - это очень оптимистично, разве что не в пик утром/вечером

ну может 25
машин было гораздо меньше .

может когда там построят республику что то поменяется ... хотя нет
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 18:20

  Долярчик написав:1) - вартує/не вартує виписуватись мені від батьків і приписуватись на новій квартирі!?
2) - вартує/не вартує приписувати там дитину?
3) - якщо я вже отримаю ПВ, то чи потрібно /не потрібно в січні, коли я поїду в податкову здавати звіт(як ФОП), вказувати/вписувати, що я купив квартиру? - чи в них і так то все буде висвітлено в базі? - чи промовчати? - а які наслідки замовчування?


1 -как хотите но можете иметь трабл с постановкой на воиский учет
2 - ребенка можно прописать только в том случае если прописан один из родителей
3 - в декларации фопа покупку квартиры не указываете, в декларации физ лица как хотите . штрафа за это нет
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 18:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ВИДІЛЕНА СМУГА ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ ПО ВУЛИЦІ ШОТА РУСТАВЕЛІ ЗАХИЩЕНА ДЕЛІНЕАТОРАМИ

Співробітники КП "Центр організації дорожнього руху" здійснюють роботи по монтажу делінеаторів для фізичного відокремлення виділеної смуги громадського транспорту - і відповідно зниження впливу ускладнень руху транспорту на рух громадського транспорту та унеможливлення паркування. Очікується, що роботи буде завершено у п'ятницю.

https://www.facebook.com/68891237127140 ... 901710282/

зы: скока тут барыги попилят, ваши версии?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 18:37

4e4ensxe
... подякував, тільки з першим пунктом не зовсім зрозуміло...?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 18:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

4e4ensxe написав:
1 -как хотите но можете иметь трабл с постановкой на воиский учет
2 - ребенка можно прописать только в том случае если прописан один из родителей
3 - в декларации фопа покупку квартиры не указываете, в декларации физ лица как хотите . штрафа за это нет


хотел бы услышать комментарии местных борцунов с коррупцией
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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