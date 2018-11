Додано: Сер 21 лис, 2018 18:06

в конце 80х район вднх и новых корпусов универа в мае были просто неземным местом

институт кибернетики, пирогово, феофания

так и не родившаяся киевская кремниевая долина)

жадные у*** убили этот рай

