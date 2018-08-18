Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 лис, 2018 18:41
Долярчик написав: 4e4ensxe
... подякував, тільки з першим пунктом не зовсім зрозуміло...?
Перед прописуванням можуть зажадати знятись з військового обліку по попередній прописці і стати на військовий облік у місцевому військкоматі.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Додано: Сер 21 лис, 2018 18:48
kingkongovets написав:
ВИДІЛЕНА СМУГА ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ ПО ВУЛИЦІ ШОТА РУСТАВЕЛІ ЗАХИЩЕНА ДЕЛІНЕАТОРАМИ
Співробітники КП "Центр організації дорожнього руху" здійснюють роботи по монтажу делінеаторів для фізичного відокремлення виділеної смуги громадського транспорту - і відповідно зниження впливу ускладнень руху транспорту на рух громадського транспорту та унеможливлення паркування. Очікується, що роботи буде завершено у п'ятницю.
https://www.facebook.com/68891237127140 ... 901710282/
зы: скока тут барыги попилят, ваши версии?
Меня интересует как там снег будут убирать ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Сер 21 лис, 2018 18:52
galadriel написав: Долярчик написав: 4e4ensxe
... подякував, тільки з першим пунктом не зовсім зрозуміло...?
Перед прописуванням можуть зажадати знятись з військового обліку по попередній прописці і стати на військовий облік у місцевому військкоматі.
... це таке активно до скількох років? 45?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Додано: Сер 21 лис, 2018 18:54
zzzzzz написав: Меня интересует как там снег будут убирать ?
я вам видео сниму как
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Додано: Сер 21 лис, 2018 18:55
Долярчик написав: galadriel написав: Долярчик написав: 4e4ensxe
... подякував, тільки з першим пунктом не зовсім зрозуміло...?
Перед прописуванням можуть зажадати знятись з військового обліку по попередній прописці і стати на військовий облік у місцевому військкоматі.
... це таке активно до скількох років? 45?
Сцикотно?
Не буду відповідати!
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Додано: Сер 21 лис, 2018 18:55
kingkongovets написав: zzzzzz написав: Меня интересует как там снег будут убирать ?
я вам видео сниму как
Ок. Для меня эта улица как родная. Я там 10 лет в школе проучился.
Сдается мне что к уборке проезжей части будут ручной труд привлекать, а так не должно быть.
Востаннє редагувалось
zzzzzz
в Сер 21 лис, 2018 18:57, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Сер 21 лис, 2018 18:56
... і ще таке:
- от буду підписувати ПВ наступного тижня(ввечері) ......- а коли ж тоді перемірювати/звіряти метри2 будуть?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Додано: Сер 21 лис, 2018 19:00
galadriel написав: Долярчик написав: galadriel написав:
[quote=
... подякував, тільки з першим пунктом не зовсім зрозуміло...?
Перед прописуванням можуть зажадати знятись з військового обліку по попередній прописці і стати на військовий облік у місцевому військкоматі.
... це таке активно до скількох років? 45?
Сцикотно?
Не буду відповідати![/quote]
======
... цікаво, чого мені боятись?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Додано: Сер 21 лис, 2018 19:02
zzzzzz написав:Сдается мне что к уборке проезжей части будут ручной труд привлекать, а так не должно быть.
хз, я такое пока видел тока на трухановом возле кпп и на въезде в икс парк, самому интересно
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Додано: Сер 21 лис, 2018 19:07
kingkongovets написав: zzzzzz написав:Сдается мне что к уборке проезжей части будут ручной труд привлекать, а так не должно быть.
хз, я такое пока видел тока на трухановом возле кпп и на въезде в икс парк на муромце, самому интересно
Снегоуборочные машины снег ковшом отбрасывают направо по ходу движения. Так что эти столбики или будут завалены снегом или их собьют. А еще будет второй отвал после прохода техники по полосе общественного транспорта. И потом проезд тролейбусов будет затруднен.
Живите своим умом!
zzzzzz
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