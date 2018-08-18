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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2788278927902791>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1212
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
106
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
257
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
85
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
226
Якість будівництва
16%
188
Всього голосів : 1212
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 18:41

  Долярчик написав:4e4ensxe
... подякував, тільки з першим пунктом не зовсім зрозуміло...?


Перед прописуванням можуть зажадати знятись з військового обліку по попередній прописці і стати на військовий облік у місцевому військкоматі.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 18:48

  kingkongovets написав:ВИДІЛЕНА СМУГА ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ ПО ВУЛИЦІ ШОТА РУСТАВЕЛІ ЗАХИЩЕНА ДЕЛІНЕАТОРАМИ

Співробітники КП "Центр організації дорожнього руху" здійснюють роботи по монтажу делінеаторів для фізичного відокремлення виділеної смуги громадського транспорту - і відповідно зниження впливу ускладнень руху транспорту на рух громадського транспорту та унеможливлення паркування. Очікується, що роботи буде завершено у п'ятницю.

https://www.facebook.com/68891237127140 ... 901710282/

зы: скока тут барыги попилят, ваши версии?



Меня интересует как там снег будут убирать ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 18:52

  galadriel написав:
  Долярчик написав:4e4ensxe
... подякував, тільки з першим пунктом не зовсім зрозуміло...?


Перед прописуванням можуть зажадати знятись з військового обліку по попередній прописці і стати на військовий облік у місцевому військкоматі.

... це таке активно до скількох років? 45?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 18:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:
Меня интересует как там снег будут убирать ?


я вам видео сниму как
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 18:55

  Долярчик написав:
  galadriel написав:
  Долярчик написав:4e4ensxe
... подякував, тільки з першим пунктом не зовсім зрозуміло...?


Перед прописуванням можуть зажадати знятись з військового обліку по попередній прописці і стати на військовий облік у місцевому військкоматі.

... це таке активно до скількох років? 45?


Сцикотно? :evil: :evil: :evil:

Не буду відповідати!
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 18:55

  kingkongovets написав:
zzzzzz написав:
Меня интересует как там снег будут убирать ?


я вам видео сниму как

Ок. Для меня эта улица как родная. Я там 10 лет в школе проучился.


Сдается мне что к уборке проезжей части будут ручной труд привлекать, а так не должно быть.
Востаннє редагувалось zzzzzz в Сер 21 лис, 2018 18:57, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 18:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

... і ще таке:
- от буду підписувати ПВ наступного тижня(ввечері) ......- а коли ж тоді перемірювати/звіряти метри2 будуть? :shock:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 19:00

  galadriel написав:
  Долярчик написав:
  galadriel написав:[quote=
... подякував, тільки з першим пунктом не зовсім зрозуміло...?


Перед прописуванням можуть зажадати знятись з військового обліку по попередній прописці і стати на військовий облік у місцевому військкоматі.

... це таке активно до скількох років? 45?


Сцикотно? :evil: :evil: :evil:

Не буду відповідати![/quote]

======

... цікаво, чого мені боятись? :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 19:02

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:Сдается мне что к уборке проезжей части будут ручной труд привлекать, а так не должно быть.


хз, я такое пока видел тока на трухановом возле кпп и на въезде в икс парк, самому интересно
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 19:07

  kingkongovets написав:
zzzzzz написав:Сдается мне что к уборке проезжей части будут ручной труд привлекать, а так не должно быть.


хз, я такое пока видел тока на трухановом возле кпп и на въезде в икс парк на муромце, самому интересно


Снегоуборочные машины снег ковшом отбрасывают направо по ходу движения. Так что эти столбики или будут завалены снегом или их собьют. А еще будет второй отвал после прохода техники по полосе общественного транспорта. И потом проезд тролейбусов будет затруднен.
Живите своим умом!
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