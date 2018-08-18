Хе! А навіщо питати про вік (тіпа скільки років ще можна ничкуватись ) ?
Не бздо в каністру - тотальної мобілізації поки що немає. Хоча періодично йде призов ахвіцерів запасу.
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Додано: Сер 21 лис, 2018 19:16
Хе! А навіщо питати про вік (тіпа скільки років ще можна ничкуватись ) ?
Не бздо в каністру - тотальної мобілізації поки що немає. Хоча періодично йде призов ахвіцерів запасу.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Додано: Сер 21 лис, 2018 19:31
Гос регулирование приводит к злоупотреблениям .
Живите своим умом!
Додано: Сер 21 лис, 2018 19:35
Та берите, Жека говорит что всего лет 10 - и доки на руках, а тут 70аренд - и прелесть с Эврорэмонтом!
а бегут тёлочки от того, что лестничный пролёт с 32го на 31й этаж немного на них падает - вместо приварить, его шурупы молотками забили в гипсокартон. Но то такэ...Главное - дёшево!!!
Додано: Сер 21 лис, 2018 19:39
... то що, Ви думаєте, що мене по "старому" воєнкоматі - знайти не можуть, а тут я такий буду оформлятись до нового..... - а мене бац, і в солдати..... на передову?
... чоторжу#
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Сер 21 лис, 2018 19:39
Интересно, как же раньше еффективно убирали снег из под припаркованных авто на линии ОТ?
Додано: Сер 21 лис, 2018 19:53
Знакомый продал квартиру осенью. Пошел выписываться, а его на сборы, не мобилизация. Занес 10к, а на словах патриот.
Так что рекомендую выписаться-прописаться. Вместе поржем.
Додано: Сер 21 лис, 2018 19:53
С чего Вы взяли, что я вообще что-либо собираюсь брать?
Просто эта реклама удивила и улыбнула)
Додано: Сер 21 лис, 2018 19:57
Я взагалі не думаю, а підмічаю.
А на моє питання Ви так і не відповіли.
Ржіть далі
Повторю питання: навіщо Ви запитали про вік?
Востаннє редагувалось galadriel в Сер 21 лис, 2018 20:03, всього редагувалось 1 раз.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Додано: Сер 21 лис, 2018 20:03
Додано: Сер 21 лис, 2018 20:05
Может кому скидки пригодятся )
Живите своим умом!
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