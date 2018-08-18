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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2789279027912792>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1212
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
106
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
257
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
85
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
226
Якість будівництва
16%
188
Всього голосів : 1212
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 19:16

  Долярчик написав:
... цікаво, чого мені боятись? :D


Хе! А навіщо питати про вік (тіпа скільки років ще можна ничкуватись ) ? :)

Не бздо в каністру - тотальної мобілізації поки що немає. Хоча періодично йде призов ахвіцерів запасу.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 19:31

Максимальная цена на газ на рынке Украины в октябре 2018 года выросла на 8,6% по сравнению предыдущим месяцем и составила 15,205 тыс. грн/тыс. куб. м (с НДС, без учета тарифов на транспортировку и распределение), сообщила Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).


Гос регулирование приводит к злоупотреблениям .
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 19:35

  l66 написав:Спасибо. Понятно... Не знала, что это Войцеховского)

Та берите, Жека говорит что всего лет 10 - и доки на руках, а тут 70аренд - и прелесть с Эврорэмонтом! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
а бегут тёлочки от того, что лестничный пролёт с 32го на 31й этаж немного на них падает - вместо приварить, его шурупы молотками забили в гипсокартон. Но то такэ...Главное - дёшево!!!
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 19:39

  galadriel написав:
  Долярчик написав:
... цікаво, чого мені боятись? :D


Хе! А навіщо питати про вік (тіпа скільки років ще можна ничкуватись ) ? :)

Не бздо в каністру - тотальної мобілізації поки що немає. Хоча періодично йде призов ахвіцерів запасу.

... то що, Ви думаєте, що мене по "старому" воєнкоматі - знайти не можуть, а тут я такий буду оформлятись до нового..... - а мене бац, і в солдати..... на передову? :mrgreen: :mrgreen:

... чоторжу# :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 19:39

  zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:
zzzzzz написав:Сдается мне что к уборке проезжей части будут ручной труд привлекать, а так не должно быть.


хз, я такое пока видел тока на трухановом возле кпп и на въезде в икс парк на муромце, самому интересно


Снегоуборочные машины снег ковшом отбрасывают направо по ходу движения. Так что эти столбики или будут завалены снегом или их собьют. А еще будет второй отвал после прохода техники по полосе общественного транспорта. И потом проезд тролейбусов будет затруднен.

Интересно, как же раньше еффективно убирали снег из под припаркованных авто на линии ОТ?
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 19:53

  Долярчик написав:... то що, Ви думаєте, що мене по "старому" воєнкоматі - знайти не можуть, а тут я такий буду оформлятись до нового..... - а мене бац, і в солдати..... на передову? :mrgreen: :mrgreen:

... чоторжу# :mrgreen:


Знакомый продал квартиру осенью. Пошел выписываться, а его на сборы, не мобилизация. Занес 10к, а на словах патриот.
Так что рекомендую выписаться-прописаться. Вместе поржем.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 19:53

  барабашов написав:
  l66 написав:Спасибо. Понятно... Не знала, что это Войцеховского)

Та берите, Жека говорит что всего лет 10 - и доки на руках, а тут 70аренд - и прелесть с Эврорэмонтом! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
а бегут тёлочки от того, что лестничный пролёт с 32го на 31й этаж немного на них падает - вместо приварить, его шурупы молотками забили в гипсокартон. Но то такэ...Главное - дёшево!!!

С чего Вы взяли, что я вообще что-либо собираюсь брать? :roll:
Просто эта реклама удивила и улыбнула)
l66
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 19:57

  Долярчик написав:... то що, Ви думаєте, що мене по "старому" воєнкоматі - знайти не можуть, а тут я такий буду оформлятись до нового..... - а мене бац, і в солдати..... на передову? :mrgreen: :mrgreen:

... чоторжу# :mrgreen:


Я взагалі не думаю, а підмічаю.
А на моє питання Ви так і не відповіли.

Ржіть далі :wink:


Повторю питання: навіщо Ви запитали про вік?
Востаннє редагувалось galadriel в Сер 21 лис, 2018 20:03, всього редагувалось 1 раз.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 20:03

  BIGor написав:Интересно, как же раньше еффективно убирали снег из под припаркованных авто на линии ОТ?


Это же центр. Пустили две машины и десяток лопат. Мне другое интереснее. Одна припаркованная "мненапятьминут" будет блокировать весь ряд. И весь мир подождет :mrgreen:
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Может кому скидки пригодятся )
http://domik.ua/novosti/chernaya-pyatni ... 57565.html
Живите своим умом!
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