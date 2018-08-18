zzzzzz написав: МВФ четко прописал какие реформы необходимо провести, но почему-то власть не сильно спешит проводить эти реформы. МВФ четко прописал какие реформы необходимо провести, но почему-то власть не сильно спешит проводить эти реформы.

Раньше МВФ требовал повысить цену на газ, чтобы Нафтогаз не дотировать из бюджета, что по их мнению приводило к разворовыванию денег из бюджета через Нафтогаз и девальвации.Цены на газ подняли. При этом, Нафтогаз отчитался о прибыльности. Кроме того, если верить Юле, Нафтогаз покупает газ по 75 баксов , а продавать будет по 300+.Но МВФ всё равно требует повышения цены.Создаётся впечатление, что МВФ хочет через цены на газ так закрутить гайки, чтоб народ снёс любую власть, которая будет у руля во время переполнения чаши терпения. Потому как другие варианты борьбы с коррупцией не проходят.Такие проекты как Тетрис и Тарянобашни 10-5 лет назад по заоблачным ценам почему -то не возникали...