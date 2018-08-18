Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Долярчик написав:... то що, Ви думаєте, що мене по "старому" воєнкоматі - знайти не можуть, а тут я такий буду оформлятись до нового..... - а мене бац, і в солдати..... на передову?
... чоторжу#
Знакомый продал квартиру осенью. Пошел выписываться, а его на сборы, не мобилизация. Занес 10к, а на словах патриот. Так что рекомендую выписаться-прописаться. Вместе поржем.
это наценка за Печёрский райвоенкомат. то же делал я в 16м за 1кгрн. предложили поработать по званию - я предложил поработать по специальности(ВУС) - 30ти летние майоры поржали, потом отказались смотреть по айпону "Чистилище" и обещали перезвонить. Пы-сы - звонили через год, опять работа не по ВУС
necovi4 написав:После продажи Акцента в новострое, морально, духовно и физически не смогу перекинуться на вторичку)) Поспешил конечно, не нужно было сливаться в начале лета,но всё предугадать невозможно. Максимум, что мне светит, чтобы выйти в ноль, купить у перекупов однуху в Эврике за 40 000, и то потеряю на квадратных метрах. Было 49кв, станет 40. Но Эврика не сильно впечатляет
Жаль пропал Захар. Некому вас назвать загонялой, туристом, голодным рылом и сотрудником ОП.
Долярчик написав:4e4ensxe ... подякував, тільки з першим пунктом не зовсім зрозуміло...?
Перед прописуванням можуть зажадати знятись з військового обліку по попередній прописці і стати на військовий облік у місцевому військкоматі.
У нас в районном военкомате при постановке на учет даже при перепрописке из другого района заставляют еще пройти медкомиссию, иначе не ставят штамп об учете. Пару месяцев назад заходил с сыном, салаги проходят медкомиссию и несколько мужиков с седыми волосами, сначала думал какие-то офицеры запаса для льгот, переговорил, оказывается просто квартиру купил мужик лет 55 в нашем районе и переезжает, матюкался щедро.
necovi4 написав:ЖК Лебединый запарил меня своей рекламой, со всех щелей предлагается 20% скидка. Ради интереса позвонил, просчитали однушку во двор, меньше запахов будет однозначно:) по итогу вышло 29900$. Сдача в лучшем случае через полтора два года. Опять возвращаемся к ремонту +10куе. Жить конечно там нереально, а для сдачи в аренду, думаю пойдет. Первый раз от них соскочил пару недель назад,тогда дороже было,теперь второе испытание)) Что скажете по этому поводу? Впрягаться? Или ждать,ждать,ждать...
zzzzzz написав:МВФ четко прописал какие реформы необходимо провести, но почему-то власть не сильно спешит проводить эти реформы.
Раньше МВФ требовал повысить цену на газ, чтобы Нафтогаз не дотировать из бюджета, что по их мнению приводило к разворовыванию денег из бюджета через Нафтогаз и девальвации. Цены на газ подняли. При этом, Нафтогаз отчитался о прибыльности. Кроме того, если верить Юле, Нафтогаз покупает газ по 75 баксов , а продавать будет по 300+.Но МВФ всё равно требует повышения цены. Создаётся впечатление, что МВФ хочет через цены на газ так закрутить гайки, чтоб народ снёс любую власть, которая будет у руля во время переполнения чаши терпения. Потому как другие варианты борьбы с коррупцией не проходят. Такие проекты как Тетрис и Тарянобашни 10-5 лет назад по заоблачным ценам почему -то не возникали...
Сержик, с прискорбием должен заявить, что у вас каша в голове((
Долярчик написав:... то що, Ви думаєте, що мене по "старому" воєнкоматі - знайти не можуть, а тут я такий буду оформлятись до нового..... - а мене бац, і в солдати..... на передову? :m
... чоторжу# :m
Я взагалі не думаю, а підмічаю. А на моє питання Ви так і не відповіли.
Ржіть далі
Повторю питання: навіщо Ви запитали про вік?
... я вже й сам не знаю - що мав щось вирозумітись, то ще більше мене заплутали
п. с. - якщо я мав би бути на війні, то я б давно там був!
- а от чому тут стільки "диванних аналІтиків", які кожного питають:"чого не на війні?", а самі тут днями і ночами форуми протирають? - то ж і зустрічне питанням: чого ви всі не на війні? - добровольців - ще ж ніхто не відміняв! - і жінок-воєнних(боциців) - теж!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4