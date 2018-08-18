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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2790279127922793>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1212
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
106
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
257
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
85
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
226
Якість будівництва
16%
188
Всього голосів : 1212
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 20:10

  Бывалый написав:
  Долярчик написав:... то що, Ви думаєте, що мене по "старому" воєнкоматі - знайти не можуть, а тут я такий буду оформлятись до нового..... - а мене бац, і в солдати..... на передову? :mrgreen: :mrgreen:

... чоторжу#


Знакомый продал квартиру осенью. Пошел выписываться, а его на сборы, не мобилизация. Занес 10к, а на словах патриот.
Так что рекомендую выписаться-прописаться. Вместе поржем.

это наценка за Печёрский райвоенкомат.
то же делал я в 16м за 1кгрн.
предложили поработать по званию - я предложил поработать по специальности(ВУС) - 30ти летние майоры поржали, потом отказались смотреть по айпону "Чистилище" и обещали перезвонить.
Пы-сы - звонили через год, опять работа не по ВУС :evil: :evil: :evil:
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 20:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  necovi4 написав:После продажи Акцента в новострое, морально, духовно и физически не смогу перекинуться на вторичку)) Поспешил конечно, не нужно было сливаться в начале лета,но всё предугадать невозможно. Максимум, что мне светит, чтобы выйти в ноль, купить у перекупов однуху в Эврике за 40 000, и то потеряю на квадратных метрах. Было 49кв, станет 40. Но Эврика не сильно впечатляет

Жаль пропал Захар. Некому вас назвать загонялой, туристом, голодным рылом и сотрудником ОП.
В игноре всего одна обезьяна.
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 20:30

  galadriel написав:
  Долярчик написав:4e4ensxe
... подякував, тільки з першим пунктом не зовсім зрозуміло...?


Перед прописуванням можуть зажадати знятись з військового обліку по попередній прописці і стати на військовий облік у місцевому військкоматі.


У нас в районном военкомате при постановке на учет даже при перепрописке из другого района заставляют еще пройти медкомиссию, иначе не ставят штамп об учете.
Пару месяцев назад заходил с сыном, салаги проходят медкомиссию и несколько мужиков с седыми волосами, сначала думал какие-то офицеры запаса для льгот, переговорил, оказывается просто квартиру купил мужик лет 55 в нашем районе и переезжает, матюкался щедро.
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 20:37

  zzzzzz написав:Может кому скидки пригодятся )
http://domik.ua/novosti/chernaya-pyatni ... 57565.html

Че-то вообще ни о чем. Разве что Укрбуд полистать.
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 20:42

  Бывалый написав:
  Долярчик написав:... то що, Ви думаєте, що мене по "старому" воєнкоматі - знайти не можуть, а тут я такий буду оформлятись до нового..... - а мене бац, і в солдати..... на передову? :mrgreen: :mrgreen:

... чоторжу# :mrgreen:


Знакомый продал квартиру осенью. Пошел выписываться, а его на сборы, не мобилизация. Занес 10к, а на словах патриот.
Так что рекомендую выписаться-прописаться. Вместе поржем.
Поменял весной прописку и на сборы, платить ничего не собирался, там максимум 30 дней.
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 20:57

  necovi4 написав:ЖК Лебединый запарил меня своей рекламой, со всех щелей предлагается 20% скидка. Ради интереса позвонил, просчитали однушку во двор, меньше запахов будет однозначно:) по итогу вышло 29900$. Сдача в лучшем случае через полтора два года. Опять возвращаемся к ремонту +10куе. Жить конечно там нереально, а для сдачи в аренду, думаю пойдет. Первый раз от них соскочил пару недель назад,тогда дороже было,теперь второе испытание)) Что скажете по этому поводу? Впрягаться? Или ждать,ждать,ждать...

Оранж сити на 10 000 долларов дешевле.
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 21:04

Во ур**, неужели никто ничего не видел...

https://golos.ua/i/649211
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 21:36

  Serg-ik написав:
  zzzzzz написав:МВФ четко прописал какие реформы необходимо провести, но почему-то власть не сильно спешит проводить эти реформы.

Раньше МВФ требовал повысить цену на газ, чтобы Нафтогаз не дотировать из бюджета, что по их мнению приводило к разворовыванию денег из бюджета через Нафтогаз и девальвации.
Цены на газ подняли. При этом, Нафтогаз отчитался о прибыльности. Кроме того, если верить Юле, Нафтогаз покупает газ по 75 баксов , а продавать будет по 300+.Но МВФ всё равно требует повышения цены.
Создаётся впечатление, что МВФ хочет через цены на газ так закрутить гайки, чтоб народ снёс любую власть, которая будет у руля во время переполнения чаши терпения. Потому как другие варианты борьбы с коррупцией не проходят.
Такие проекты как Тетрис и Тарянобашни 10-5 лет назад по заоблачным ценам почему -то не возникали...


Сержик, с прискорбием должен заявить, что у вас каша в голове((
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 21:42

Герої - не вмирають!.... а от лендлорди.....

  galadriel написав:
  Долярчик написав:... то що, Ви думаєте, що мене по "старому" воєнкоматі - знайти не можуть, а тут я такий буду оформлятись до нового..... - а мене бац, і в солдати..... на передову? :m

... чоторжу# :m


Я взагалі не думаю, а підмічаю.
А на моє питання Ви так і не відповіли.

Ржіть далі :wink:


Повторю питання: навіщо Ви запитали про вік?

... я вже й сам не знаю :mrgreen:
- що мав щось вирозумітись, то ще більше мене заплутали :mrgreen:

п. с.
- якщо я мав би бути на війні, то я б давно там був!

- а от чому тут стільки "диванних аналІтиків", які кожного питають:"чого не на війні?", а самі тут днями і ночами форуми протирають?
- то ж і зустрічне питанням: чого ви всі не на війні? - добровольців - ще ж ніхто не відміняв! - і жінок-воєнних(бойциців) - теж! :wink: :lol:
...як є шалене бажання - вперед добровольцем!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 22:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

проезжал Альтер эго почти готовый уже
Кардинал кстати тоже уже большая часть фасад сделана
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