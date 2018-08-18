Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Хе! А навіщо питати про вік (тіпа скільки років ще можна ничкуватись ) ?
Не бздо в каністру - тотальної мобілізації поки що немає. Хоча періодично йде призов ахвіцерів запасу.
... то що, Ви думаєте, що мене по "старому" воєнкоматі - знайти не можуть, а тут я такий буду оформлятись до нового..... - а мене бац, і в солдати..... на передову?
... чоторжу#
В мене подібна трабла.Тре виписатися від мамані , щоб офомила субсидію.Пішов в ЦНАП там першим пунктом, відмітка про зняття в війскоматі.Покі не їду, бо пару років тому казали, що будуть офіцерів запасу до 43 років призивати.
Bolt написав:В мене подібна трабла.Тре виписатися від мамані , щоб офомила субсидію.Пішов в ЦНАП там першим пунктом, відмітка про зняття в війскоматі.Покі не їду, бо пару років тому казали, що будуть офіцерів запасу до 43 років призивати.
Краще нехай мама субсiдiю не отримае, бо декiлька рокiв тому, щось там казали
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах