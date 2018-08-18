Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Хе! А навіщо питати про вік (тіпа скільки років ще можна ничкуватись ) ?
Не бздо в каністру - тотальної мобілізації поки що немає. Хоча періодично йде призов ахвіцерів запасу.
... то що, Ви думаєте, що мене по "старому" воєнкоматі - знайти не можуть, а тут я такий буду оформлятись до нового..... - а мене бац, і в солдати..... на передову?
... чоторжу#
В мене подібна трабла.Тре виписатися від мамані , щоб офомила субсидію.Пішов в ЦНАП там першим пунктом, відмітка про зняття в війскоматі.Покі не їду, бо пару років тому казали, що будуть офіцерів запасу до 43 років призивати.
Bolt написав:В мене подібна трабла.Тре виписатися від мамані , щоб офомила субсидію.Пішов в ЦНАП там першим пунктом, відмітка про зняття в війскоматі.Покі не їду, бо пару років тому казали, що будуть офіцерів запасу до 43 років призивати.
Краще нехай мама субсiдiю не отримае, бо декiлька рокiв тому, щось там казали
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
К сожалению в этом году мои прогнозы по бизнес классу и элитке не сбылись. Сроки сдачи сильно затянулись. Но зато на май - июнь следующего года будет просто вал ввода в эксплуатацию нового хорошего жилья.
А теперь время афигительных историй. Товарищ устроился на работу главным инженером по отоплению в Ирпень. По зарплате средненько не то что у айтишнегов. Но когда запустил отопление комплекса из десятка домов+ строящиеся, застройщик предложил ему в ПОДАРОК 2к что бы он переехал жить с ПОХа в комплекс в Ирпень. Вот так бывает.
Оранжевый-хит сезона написав:К сожалению в этом году мои прогнозы по бизнес классу и элитке не сбылись. Сроки сдачи сильно затянулись. Но зато на май - июнь следующего года будет просто вал ввода в эксплуатацию нового хорошего жилья.
уня, самый точный прогноз ты выдал перед презентацией новых телефонов эппл типа эпплу пи** и все такое вторую неделю юзаю макса - это лучший телефон который я держал в руках в своей жизни жги ещо
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Оранжевый-хит сезона написав:А теперь время афигительных историй. Товарищ устроился на работу главным инженером по отоплению в Ирпень. По зарплате средненько не то что у айтишнегов. Но когда запустил отопление комплекса из десятка домов+ строящиеся, застройщик предложил ему в ПОДАРОК 2к что бы он переехал жить с ПОХа в комплекс в Ирпень. Вот так бывает.
шо, дома еще строятся а отопление в них уже есть??? шайтан...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский