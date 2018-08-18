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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2791279227932794>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1212
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
106
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
257
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
85
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
226
Якість будівництва
16%
188
Всього голосів : 1212
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 22:10

  Долярчик написав:
  galadriel написав:
  Долярчик написав:
... цікаво, чого мені боятись? :D


Хе! А навіщо питати про вік (тіпа скільки років ще можна ничкуватись ) ? :)

Не бздо в каністру - тотальної мобілізації поки що немає. Хоча періодично йде призов ахвіцерів запасу.

... то що, Ви думаєте, що мене по "старому" воєнкоматі - знайти не можуть, а тут я такий буду оформлятись до нового..... - а мене бац, і в солдати..... на передову? :mrgreen: :mrgreen:

... чоторжу# :mrgreen:

В мене подібна трабла.Тре виписатися від мамані , щоб офомила субсидію.Пішов в ЦНАП там першим пунктом, відмітка про зняття в війскоматі.Покі не їду, бо пару років тому казали, що будуть офіцерів запасу до 43 років призивати.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 22:13

  kingkongovets написав:
zzzzzz написав:Сдается мне что к уборке проезжей части будут ручной труд привлекать, а так не должно быть.


хз, я такое пока видел тока на трухановом возле кпп и на въезде в икс парк, самому интересно


на подоле так сделали давно при выезде на сагайдачного, чтобы не парковались. стало удобно проезжать транзитом
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 22:15

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

del
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 21 лис, 2018 22:48, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 22:17

  Bolt написав:В мене подібна трабла.Тре виписатися від мамані , щоб офомила субсидію.Пішов в ЦНАП там першим пунктом, відмітка про зняття в війскоматі.Покі не їду, бо пару років тому казали, що будуть офіцерів запасу до 43 років призивати.

Краще нехай мама субсiдiю не отримае, бо декiлька рокiв тому, щось там казали
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 22:21

Сума хабаря , щоб відмазатися запросто може перевищити суму субсидії.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 23:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

К сожалению в этом году мои прогнозы по бизнес классу и элитке не сбылись. Сроки сдачи сильно затянулись. Но зато на май - июнь следующего года будет просто вал ввода в эксплуатацию нового хорошего жилья.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 23:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А теперь время афигительных историй. Товарищ устроился на работу главным инженером по отоплению в Ирпень. По зарплате средненько не то что у айтишнегов. Но когда запустил отопление комплекса из десятка домов+ строящиеся, застройщик предложил ему в ПОДАРОК 2к что бы он переехал жить с ПОХа в комплекс в Ирпень. Вот так бывает.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 23:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати в Оранж сити начали строить вторую очередь. Ещё не продают но думаю через пару месяцев начнут. Представляете какой там будет оазис лет через пять.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 23:16

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оранжевый-хит сезона написав:К сожалению в этом году мои прогнозы по бизнес классу и элитке не сбылись. Сроки сдачи сильно затянулись. Но зато на май - июнь следующего года будет просто вал ввода в эксплуатацию нового хорошего жилья.


уня, самый точный прогноз ты выдал перед презентацией новых телефонов эппл
типа эпплу пи** и все такое
вторую неделю юзаю макса - это лучший телефон который я держал в руках в своей жизни
жги ещо
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 23:25

  Оранжевый-хит сезона написав:А теперь время афигительных историй. Товарищ устроился на работу главным инженером по отоплению в Ирпень. По зарплате средненько не то что у айтишнегов. Но когда запустил отопление комплекса из десятка домов+ строящиеся, застройщик предложил ему в ПОДАРОК 2к что бы он переехал жить с ПОХа в комплекс в Ирпень. Вот так бывает.

шо, дома еще строятся а отопление в них уже есть???
шайтан... :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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