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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2791279227932794

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1212
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
106
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
257
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
85
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
226
Якість будівництва
16%
188
Всього голосів : 1212
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 23:25

  kingkongovets написав:
Оранжевый-хит сезона написав:К сожалению в этом году мои прогнозы по бизнес классу и элитке не сбылись. Сроки сдачи сильно затянулись. Но зато на май - июнь следующего года будет просто вал ввода в эксплуатацию нового хорошего жилья.


уня, самый точный прогноз ты выдал перед презентацией новых телефонов эппл
типа эпплу пи** и все такое
вторую неделю юзаю макса - это лучший телефон который я держал в руках в своей жизни
жги ещо

ага, только планы продаж провалились... пеняют на слабое развитие банановых республик.... можешь заскринить мой пост... через год айфон будет моветон
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 23:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вообще вы представляете сколько после ввода в эксплуатацию "серебряной мили" потеряют в цене ылитные сталинки и исторические дома в центре?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 23:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оранжевый-хит сезона написав:К сожалению в этом году мои прогнозы по бизнес классу и элитке не сбылись. Сроки сдачи сильно затянулись. Но зато на май - июнь следующего года будет просто вал ввода в эксплуатацию нового хорошего жилья.
А в каком году сбывались?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 23:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оранжевый-хит сезона написав:ага, только планы продаж провалились... пеняют на слабое развитие банановых республик.... можешь заскринить мой пост... через год айфон будет моветон


уня, чем вас там таким ахметка кормит шо вы такое все в унисон несете?
у бени клоуны канешна покруче
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 23:33

  Faceless написав:
Оранжевый-хит сезона написав:К сожалению в этом году мои прогнозы по бизнес классу и элитке не сбылись. Сроки сдачи сильно затянулись. Но зато на май - июнь следующего года будет просто вал ввода в эксплуатацию нового хорошего жилья.
А в каком году сбывались?

что там с скринами моих постов о том что летом 2018 будет дно а потом рост? почему не выкладываете?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 23:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оранжевый-хит сезона написав:
  Faceless написав:
Оранжевый-хит сезона написав:К сожалению в этом году мои прогнозы по бизнес классу и элитке не сбылись. Сроки сдачи сильно затянулись. Но зато на май - июнь следующего года будет просто вал ввода в эксплуатацию нового хорошего жилья.
А в каком году сбывались?

что там с скринами моих постов о том что летом 2018 будет дно а потом рост? почему не выкладываете?
Ты слишком скучный, чтобы твои посты скриншотить.
Хотя про айфон-моветон можно ещё будет поржать, наверное.
Так что, как там курс па 33 и прочее?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 23:48

  Оранжевый-хит сезона написав:А теперь время афигительных историй. Товарищ устроился на работу главным инженером по отоплению в Ирпень. По зарплате средненько не то что у айтишнегов. Но когда запустил отопление комплекса из десятка домов+ строящиеся, застройщик предложил ему в ПОДАРОК 2к что бы он переехал жить с ПОХа в комплекс в Ирпень. Вот так бывает.


а если переехать и через месяц уволицца ? отберут ?
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 00:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вести с полей, забрёл на сайт ДБК и в новостях тихонечко запускают новый ЖК в Вышгороде ))
https://m.dbkzhytlobud.com.ua/ua/news/106
necovi4
 
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