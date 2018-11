Додано: Сер 21 лис, 2018 23:32

Оранжевый-хит сезона написав: ага, только планы продаж провалились... пеняют на слабое развитие банановых республик.... можешь заскринить мой пост... через год айфон будет моветон



уня, чем вас там таким ахметка кормит шо вы такое все в унисон несете?

у бени клоуны канешна покруче уня, чем вас там таким ахметка кормит шо вы такое все в унисон несете?у бени клоуны канешна покруче

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.