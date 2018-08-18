Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Оранжевый-хит сезона написав:К сожалению в этом году мои прогнозы по бизнес классу и элитке не сбылись. Сроки сдачи сильно затянулись. Но зато на май - июнь следующего года будет просто вал ввода в эксплуатацию нового хорошего жилья.
уня, самый точный прогноз ты выдал перед презентацией новых телефонов эппл типа эпплу пи** и все такое вторую неделю юзаю макса - это лучший телефон который я держал в руках в своей жизни жги ещо
ага, только планы продаж провалились... пеняют на слабое развитие банановых республик.... можешь заскринить мой пост... через год айфон будет моветон
Оранжевый-хит сезона написав:К сожалению в этом году мои прогнозы по бизнес классу и элитке не сбылись. Сроки сдачи сильно затянулись. Но зато на май - июнь следующего года будет просто вал ввода в эксплуатацию нового хорошего жилья.
Оранжевый-хит сезона написав:К сожалению в этом году мои прогнозы по бизнес классу и элитке не сбылись. Сроки сдачи сильно затянулись. Но зато на май - июнь следующего года будет просто вал ввода в эксплуатацию нового хорошего жилья.
А в каком году сбывались?
что там с скринами моих постов о том что летом 2018 будет дно а потом рост? почему не выкладываете?
Оранжевый-хит сезона написав:К сожалению в этом году мои прогнозы по бизнес классу и элитке не сбылись. Сроки сдачи сильно затянулись. Но зато на май - июнь следующего года будет просто вал ввода в эксплуатацию нового хорошего жилья.
А в каком году сбывались?
что там с скринами моих постов о том что летом 2018 будет дно а потом рост? почему не выкладываете?
Ты слишком скучный, чтобы твои посты скриншотить. Хотя про айфон-моветон можно ещё будет поржать, наверное. Так что, как там курс па 33 и прочее?
Оранжевый-хит сезона написав:А теперь время афигительных историй. Товарищ устроился на работу главным инженером по отоплению в Ирпень. По зарплате средненько не то что у айтишнегов. Но когда запустил отопление комплекса из десятка домов+ строящиеся, застройщик предложил ему в ПОДАРОК 2к что бы он переехал жить с ПОХа в комплекс в Ирпень. Вот так бывает.
а если переехать и через месяц уволицца ? отберут ?