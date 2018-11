Додано: Чет 22 лис, 2018 01:11

Долярчик написав: ... я вже й сам не знаю

- що мав щось вирозумітись, то ще більше мене заплутали



п. с.

- якщо я мав би бути на війні, то я б давно там був!



- а от чому тут стільки "диванних аналІтиків", які кожного питають:"чого не на війні?", а самі тут днями і ночами форуми протирають?

- то ж і зустрічне питанням: чого ви всі не на війні? - добровольців - ще ж ніхто не відміняв! - і жінок-воєнних(бойциців) - теж!

...як є шалене бажання - вперед добровольцем! ... я вже й сам не знаю- що мав щось вирозумітись, то ще більше мене заплуталип. с.- якщо я мав би бути на війні, то я б давно там був!- а от чому тут стільки "диванних аналІтиків", які кожного питають:"чого не на війні?", а самі тут днями і ночами форуми протирають?- то ж і зустрічне питанням: чого ви всі не на війні? - добровольців - ще ж ніхто не відміняв! - і жінок-воєнних(бойциців) - теж!...як є шалене бажання - вперед добровольцем!



Ну у вас немає ні шаленого, ні просто бажання у військкомат навіть носа показати (який там доброволець!).



'Та я не знаю', 'ще більше мене заплутали' - ну, чувак, ну несерйозно - наче школота.



Сцикотно з'явитись у воєнкоматі? Ну то й що. Буває Кожен сам собі вирішує, що робити. Навіть попри думки інших. Ну у вас немає ні шаленого, ні просто бажання у військкомат навіть носа показати (який там доброволець!).'Та я не знаю', 'ще більше мене заплутали' - ну, чувак, ну несерйозно - наче школота.Сцикотно з'явитись у воєнкоматі? Ну то й що. БуваєКожен сам собі вирішує, що робити. Навіть попри думки інших.

I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.