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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2792279327942795

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1212
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
106
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
257
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
85
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
226
Якість будівництва
16%
188
Всього голосів : 1212
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 07:24

  zzzzzz написав:Во ур**, неужели никто ничего не видел...

https://golos.ua/i/649211

Несколько месяцев назад один велосипедист выкладывал своё видео прогулки по Днепровской набережной на велике. Если не ошибаюсь, то в группе ПОХ (или что-то связанное с ПОХом)
Просил голосовать за проект по реконструкции веломаршрута.

Так там обсуждали ржавые советские ограждения, что они бесхозные, прогнили и могут на кого-то упасть. Поэтому предлагали их снять и вывезти. Были желающие...
l66
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 07:34

Любіть Україну!

  galadriel написав:
  Долярчик написав:... я вже й сам не знаю :mrgreen:
- що мав щось вирозумітись, то ще більше мене заплутали :mrgreen:

п. с.
- якщо я мав би бути на війні, то я б давно там був!

- а от чому тут стільки "диванних аналІтиків", які кожного питають:"чого не на війні?", а самі тут днями і ночами форуми протирають?
- то ж і зустрічне питанням: чого ви всі не на війні? - добровольців - ще ж ніхто не відміняв! - і жінок-воєнних(бойциців) - теж! : :lol:
...як є шалене бажання - вперед добровольцем!


Ну у вас немає ні шаленого, ні просто бажання у військкомат навіть носа показати (який там доброволець!).

'Та я не знаю', 'ще більше мене заплутали' - ну, чувак, ну несерйозно - наче школота.

Сцикотно з'явитись у воєнкоматі? Ну то й що. Буває :) Кожен сам собі вирішує, що робити. Навіть попри думки інших.

1) Ви про себе ВЗАГАЛІ промовчали! (чому не на війні?)
2) Я в воєнкоматі був! - навіщо туди двічі ходити?

п. с.
- Я бачу, що тут більшість морозяться! :D (а я там вище писав до всіх) - чому зразу стрілки на когось переводити?
- ви всі за себе відповідайте!
- то ЧОМУ, якщо ви всі "такі правильні" - ЧОМУ зараз не на війні?

Любіть Україну, як сонце, любіть,
як вітер, і трави, і води…
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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