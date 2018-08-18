galadriel написав: Долярчик написав:
... я вже й сам не знаю
- що мав щось вирозумітись, то ще більше мене заплутали
п. с.
- якщо я мав би бути на війні, то я б давно там був!
- а от чому тут стільки "диванних аналІтиків", які кожного питають:"чого не на війні?", а самі тут днями і ночами форуми протирають?
- то ж і зустрічне питанням: чого ви всі не на війні? - добровольців - ще ж ніхто не відміняв! - і жінок-воєнних(бойциців) - теж! :
...як є шалене бажання - вперед добровольцем!
Ну у вас немає ні шаленого, ні просто бажання у військкомат навіть носа показати (який там доброволець!).
'Та я не знаю', 'ще більше мене заплутали' - ну, чувак, ну несерйозно - наче школота.
Сцикотно з'явитись у воєнкоматі? Ну то й що. Буває
Кожен сам собі вирішує, що робити. Навіть попри думки інших.
1) Ви про себе ВЗАГАЛІ промовчали! (чому не на війні?)
2) Я в воєнкоматі був! - навіщо туди двічі ходити?
п. с.
- Я бачу, що тут більшість морозяться!
(а я там вище писав до всіх) - чому зразу стрілки на когось переводити?
- ви всі за себе відповідайте!
- то ЧОМУ, якщо ви всі "такі правильні" - ЧОМУ зараз не на війні?
Любіть Україну, як сонце, любіть,
як вітер, і трави, і води…
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди.