Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:ВИДІЛЕНА СМУГА ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ ПО ВУЛИЦІ ШОТА РУСТАВЕЛІ ЗАХИЩЕНА ДЕЛІНЕАТОРАМИ
Співробітники КП "Центр організації дорожнього руху" здійснюють роботи по монтажу делінеаторів для фізичного відокремлення виділеної смуги громадського транспорту - і відповідно зниження впливу ускладнень руху транспорту на рух громадського транспорту та унеможливлення паркування.
Меня интересует как там снег будут убирать ?
Блин, надо запатентовать сие украинское изобретение! А то во всем мире только штрафами борются )))) Или, может, это единственный способ борьбы с "унеможливленням паркування" в нашей стране????