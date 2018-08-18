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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2792279327942795

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1212
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
106
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
257
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
85
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
226
Якість будівництва
16%
188
Всього голосів : 1212
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 09:49

  zzzzzz написав:Во ур**, неужели никто ничего не видел...

https://golos.ua/i/649211


Это круговорот бюджетный денег. Тендер - откат - забор :twisted: Процесс бесконечен (в Украине). Из позитива - все "при работе" и платят падатки.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 11:33

  zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:ВИДІЛЕНА СМУГА ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ ПО ВУЛИЦІ ШОТА РУСТАВЕЛІ ЗАХИЩЕНА ДЕЛІНЕАТОРАМИ

Співробітники КП "Центр організації дорожнього руху" здійснюють роботи по монтажу делінеаторів для фізичного відокремлення виділеної смуги громадського транспорту - і відповідно зниження впливу ускладнень руху транспорту на рух громадського транспорту та унеможливлення паркування.

Меня интересует как там снег будут убирать ?

Блин, надо запатентовать сие украинское изобретение! А то во всем мире только штрафами борются ))))
Или, может, это единственный способ борьбы с "унеможливленням паркування" в нашей стране????
J_P
 
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