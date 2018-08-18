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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2793279427952796>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1212
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
106
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
257
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
85
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
226
Якість будівництва
16%
188
Всього голосів : 1212
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 09:49

  zzzzzz написав:Во ур**, неужели никто ничего не видел...

https://golos.ua/i/649211


Это круговорот бюджетный денег. Тендер - откат - забор :twisted: Процесс бесконечен (в Украине). Из позитива - все "при работе" и платят падатки.
moniks
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 11:23

ЖК Галактика от СГ
Видео и панорамы

https://ua.m2bomber.com/newbuilding/475 ... -galaktika
baraka
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 11:33

  zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:ВИДІЛЕНА СМУГА ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ ПО ВУЛИЦІ ШОТА РУСТАВЕЛІ ЗАХИЩЕНА ДЕЛІНЕАТОРАМИ

Співробітники КП "Центр організації дорожнього руху" здійснюють роботи по монтажу делінеаторів для фізичного відокремлення виділеної смуги громадського транспорту - і відповідно зниження впливу ускладнень руху транспорту на рух громадського транспорту та унеможливлення паркування.

Меня интересует как там снег будут убирать ?

Блин, надо запатентовать сие украинское изобретение! А то во всем мире только штрафами борются ))))
Или, может, это единственный способ борьбы с "унеможливленням паркування" в нашей стране????
J_P
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 11:43

Первый , тут новые цены на квадратные метры опубликовали, пора делать перерасчет

Размер минимальной пенсии в Украине с 1 декабря 2018 возрастет на 67 гривен до 1497 гривен
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 11:52

  J_P написав:
  zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:ВИДІЛЕНА СМУГА ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ ПО ВУЛИЦІ ШОТА РУСТАВЕЛІ ЗАХИЩЕНА ДЕЛІНЕАТОРАМИ

Співробітники КП "Центр організації дорожнього руху" здійснюють роботи по монтажу делінеаторів для фізичного відокремлення виділеної смуги громадського транспорту - і відповідно зниження впливу ускладнень руху транспорту на рух громадського транспорту та унеможливлення паркування.

Меня интересует как там снег будут убирать ?

Блин, надо запатентовать сие украинское изобретение! А то во всем мире только штрафами борются ))))
Или, может, это единственный способ борьбы с "унеможливленням паркування" в нашей стране????

К сожалению, только так. Знак "Кирпич" - хорошо. Но работает не всегда. Бетонный блок, преграждающий дорогу, работает в 100% случаев.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 12:01

Старт продаж квартир в доме №2 ЖК «Академ-Квартал»
от 16 500 грн/кв.м.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 12:20

  zzzzzz написав: По каким данным смотреть цену на сталь ? Не подходит NYSE без проблем. Где будем смотреть данные ?


Укррудпром регулярно пишет на базе статистики Держзовнишинформа, которые недалеко от Оушена.
striped
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 12:39

striped
Я знаю, но там нет графического представления и данные только за короткий период, невозможно понять динамику и тренд для тех кто не в теме.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 12:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

... і ще, на рахунок підпису Прав Власності:
- як це я буду підписувати ПВ, якщо ще не знаю, чи метраж відповідає дійсності?! - коли вони збираються перемірювати при мені, якщо записався я НА ВЕЧІР підписувати документи!

- чи коли йде "перемірка метражу"?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 12:55

  kingkongovets написав:
4e4ensxe написав:
1 -как хотите но можете иметь трабл с постановкой на воиский учет
2 - ребенка можно прописать только в том случае если прописан один из родителей
3 - в декларации фопа покупку квартиры не указываете, в декларации физ лица как хотите . штрафа за это нет


хотел бы услышать комментарии местных борцунов с коррупцией


какая коррупция . он же не чинуша . только чинуши обязаны подавать декларашки . но и там по сути штрафов нет .
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