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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 лис, 2018 09:49
Это круговорот бюджетный денег. Тендер - откат - забор
Процесс бесконечен (в Украине). Из позитива - все "при работе" и платят падатки.
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moniks
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Додано: Чет 22 лис, 2018 11:23
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baraka
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Додано: Чет 22 лис, 2018 11:33
zzzzzz написав: kingkongovets написав:
ВИДІЛЕНА СМУГА ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ ПО ВУЛИЦІ ШОТА РУСТАВЕЛІ ЗАХИЩЕНА ДЕЛІНЕАТОРАМИ
Співробітники КП "Центр організації дорожнього руху" здійснюють роботи по монтажу делінеаторів для фізичного відокремлення виділеної смуги громадського транспорту - і відповідно зниження впливу ускладнень руху транспорту на рух громадського транспорту та унеможливлення паркування
.
Меня интересует как там снег будут убирать ?
Блин, надо запатентовать сие украинское изобретение! А то во всем мире только штрафами борются ))))
Или, может, это единственный способ борьбы с "унеможливленням паркування"
в нашей стране????
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J_P
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Додано: Чет 22 лис, 2018 11:41
galadriel написав: Долярчик написав:
... я вже й сам не знаю
- що мав щось вирозумітись, то ще більше мене заплутали
п. с.
- якщо я мав би бути на війні, то я б давно там був!
- а от чому тут стільки "диванних аналІтиків", які кожного питають:"чого не на війні?", а самі тут днями і ночами форуми протирають?
- то ж і зустрічне питанням: чого ви всі не на війні? - добровольців - ще ж ніхто не відміняв! - і жінок-воєнних(бойциців) - теж!
...як є шалене бажання - вперед добровольцем!
Ну у вас немає ні шаленого, ні просто бажання у військкомат навіть носа показати (який там доброволець!).
'Та я не знаю', 'ще більше мене заплутали' - ну, чувак, ну несерйозно - наче школота.
Сцикотно з'явитись у воєнкоматі? Ну то й що. Буває
Кожен сам собі вирішує, що робити. Навіть попри думки інших.
... а чого то Ваше не потерли, а мою відповідь Вам - потерли?
- то ще раз!
1) Ви про себе ВЗАГАЛІ промовчали! (чому не на війні?)
2) Я в воєнкоматі був! - навіщо туди двічі ходити?
п. с.
- Я бачу, що тут більшість морозяться!
(а я там вище писав до всіх) - чому зразу стрілки на когось переводити?
- ви всі за себе відповідайте!
- то ЧОМУ, якщо ви всі "такі правильні" - ЧОМУ зараз не на війні?
Любіть Україну, як сонце, любіть,
як вітер, і трави, і води…
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Чет 22 лис, 2018 11:43
Первый , тут новые цены на квадратные метры опубликовали, пора делать перерасчет
Размер минимальной пенсии в Украине с 1 декабря 2018 возрастет на 67 гривен до 1497 гривен
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 22 лис, 2018 11:52
J_P написав: zzzzzz написав: kingkongovets написав:
ВИДІЛЕНА СМУГА ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ ПО ВУЛИЦІ ШОТА РУСТАВЕЛІ ЗАХИЩЕНА ДЕЛІНЕАТОРАМИ
Співробітники КП "Центр організації дорожнього руху" здійснюють роботи по монтажу делінеаторів для фізичного відокремлення виділеної смуги громадського транспорту - і відповідно зниження впливу ускладнень руху транспорту на рух громадського транспорту та унеможливлення паркування
.
Меня интересует как там снег будут убирать ?
Блин, надо запатентовать сие украинское изобретение! А то во всем мире только штрафами борются ))))
Или, может, это единственный способ борьбы с "унеможливленням паркування"
в нашей стране????
К сожалению, только так. Знак "Кирпич" - хорошо. Но работает не всегда. Бетонный блок, преграждающий дорогу, работает в 100% случаев.
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airmax78
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Додано: Чет 22 лис, 2018 12:01
Старт продаж квартир в доме №2 ЖК «Академ-Квартал»
от 16 500 грн/кв.м.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 22 лис, 2018 12:20
zzzzzz написав:
По каким данным смотреть цену на сталь ? Не подходит NYSE без проблем. Где будем смотреть данные ?
Укррудпром регулярно пишет на базе статистики Держзовнишинформа, которые недалеко от Оушена.
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striped
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Додано: Чет 22 лис, 2018 12:39
striped
Я знаю, но там нет графического представления и данные только за короткий период, невозможно понять динамику и тренд для тех кто не в теме.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 22 лис, 2018 12:50
... і ще, на рахунок підпису Прав Власності:
- як це я буду підписувати ПВ, якщо ще не знаю, чи метраж відповідає дійсності?! - коли вони збираються перемірювати при мені, якщо записався я НА ВЕЧІР підписувати документи!
- чи коли йде "перемірка метражу"?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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