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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 лис, 2018 12:55
kingkongovets написав:
4e4ensxe написав:
1 -как хотите но можете иметь трабл с постановкой на воиский учет
2 - ребенка можно прописать только в том случае если прописан один из родителей
3 - в декларации фопа покупку квартиры не указываете, в декларации физ лица как хотите . штрафа за это нет
хотел бы услышать комментарии местных борцунов с коррупцией
какая коррупция . он же не чинуша . только чинуши обязаны подавать декларашки . но и там по сути штрафов нет .
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Додано: Чет 22 лис, 2018 12:57
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