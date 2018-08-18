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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2793279427952796

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1212
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
106
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
257
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
85
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
226
Якість будівництва
16%
188
Всього голосів : 1212
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 12:55

  kingkongovets написав:
4e4ensxe написав:
1 -как хотите но можете иметь трабл с постановкой на воиский учет
2 - ребенка можно прописать только в том случае если прописан один из родителей
3 - в декларации фопа покупку квартиры не указываете, в декларации физ лица как хотите . штрафа за это нет


хотел бы услышать комментарии местных борцунов с коррупцией


какая коррупция . он же не чинуша . только чинуши обязаны подавать декларашки . но и там по сути штрафов нет .
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 12:57

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