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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 лис, 2018 12:57
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Додано: Чет 22 лис, 2018 13:07
4e4ensxe написав: kingkongovets написав:
4e4ensxe написав:
1 -как хотите но можете иметь трабл с постановкой на воиский учет
2 - ребенка можно прописать только в том случае если прописан один из родителей
3 - в декларации фопа покупку квартиры не указываете, в декларации физ лица как хотите . штрафа за это нет
хотел бы услышать комментарии местных борцунов с коррупцией
какая коррупция . он же не чинуша . только чинуши обязаны подавать декларашки . но и там по сути штрафов нет .
ну да, ведь только чинуши обязаны жить честно, пересичных вильнолюдей это не касается
браво) шо и требовалось доказать
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Чет 22 лис, 2018 13:18
Долярчик написав:
... і ще, на рахунок підпису Прав Власності:
- як це я буду підписувати ПВ, якщо ще не знаю, чи метраж відповідає дійсності?! - коли вони збираються перемірювати при мені, якщо записався я НА ВЕЧІР підписувати документи!
- чи коли йде "перемірка метражу"?
Я не знаю, как в Вашем ЖК.
При Вас никто мерять не будет.
Обычно БТИ перемеряют квартиру задолго до сдачи дома в эксплуатацию. На основе их обмеров составляют допсоглашение к договору, где указывают фактический размер квартиры и сумму, которую Вы должны доплатить. Либо сумму, которую Вам вернут на указанный Вами счет в банке, если фактический метраж меньше заявленного.
Некоторые застройщики оставляют для этих целей 1%, то есть Вы оплачиваете 99%, а перед подписанием прав собственности- платите оставшуюся сумму с учетом обмеров.
Мы приходили перед сдачей дома на осмотр квартиры с лазерной рулеткой. Меряли, считали, а потом сверяли с тем, что выдало БТИ.
Если Вы перемеряли квартиру и обмер не соответствует техпаспорту, то Вы можете подать заявление в БТИ на повторный обмер и т.д.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 13:30
kingkongovets написав:
ну да, ведь только чинуши обязаны жить честно, пересичных вильнолюдей это не касается
браво) шо и требовалось доказать
дурачек разницу между жить честно и коррупцией знаешь
чинуша живет за счет бюджета и обязан быть чист перед законом
обычный гражданин и так живет честно уплачивая налоги и обеспечивая чинушу и ему по дефолту не обязательно быть чистым перед законом .
а живут честно только бомжи
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Додано: Чет 22 лис, 2018 13:32
4e4ensxe написав: kingkongovets написав:
ну да, ведь только чинуши обязаны жить честно, пересичных вильнолюдей это не касается
браво) шо и требовалось доказать
дурачек разницу между жить честно и коррупцией знаешь
чинуша живет за счет бюджета и обязан быть чист перед законом
обычный гражданин и так живет честно уплачивая налоги и обеспечивая чинушу и ему по дефолту не обязательно быть чистым перед законом .
а живут честно только бомжи
в мемориз)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 13:37
kingkongovets написав: 4e4ensxe написав: kingkongovets написав:
ну да, ведь только чинуши обязаны жить честно, пересичных вильнолюдей это не касается
браво) шо и требовалось доказать
дурачек разницу между жить честно и коррупцией знаешь
чинуша живет за счет бюджета и обязан быть чист перед законом
обычный гражданин и так живет честно уплачивая налоги и обеспечивая чинушу и ему по дефолту не обязательно быть чистым перед законом .
а живут честно только бомжи
в мемориз)
Какой ПЦ у людей в голове творится.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 13:46
l66 написав:
Мы приходили перед сдачей дома на осмотр квартиры с лазерной рулеткой. Меряли, считали, а потом сверяли с тем, что выдало БТИ.
Если Вы перемеряли квартиру и обмер не соответствует техпаспорту, то Вы можете подать заявление в БТИ на повторный обмер и т.д.
А если померять ПОСЛЕ чистовой отделки?
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Додано: Чет 22 лис, 2018 13:46
Долярчик написав:
... і ще, на рахунок підпису Прав Власності:
- як це я буду підписувати ПВ, якщо ще не знаю, чи метраж відповідає дійсності?! - коли вони збираються перемірювати при мені, якщо записався я НА ВЕЧІР підписувати документи!
- чи коли йде "перемірка метражу"?
Я когда купил квартиру, но еще не получил официозные документы, застройщик мне сообщил, что на самом деле - Вас обманули, Вам дали гораздо лучший мех!/c.-Остап Бендер/
У вас квартира оказалась несколько больше - и надо доплатить десяточку ))
Таки да в договоре оказалось был написан типа ориентировочный метраж квартиры, а вот цена за квадратный метр была написана точно.
Кстати ориентировочный метраж в квартире свободной планировки есссно оказался другим после установки разных межкомнатных стен, аж на четыре метра, я потом в БТИ переделал техпаспорт на меньшую площадь. Кажется суицидально, но уже отбил это на квартплате и отоплении без счетчика, которую ОСМД берет с квадратного метра. Счетчик недавно только поставил.
Востаннє редагувалось freeze
в Чет 22 лис, 2018 13:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 13:50
l66 написав: Долярчик написав:
... і ще, на рахунок підпису Прав Власності:
- як це я буду підписувати ПВ, якщо ще не знаю, чи метраж відповідає дійсності?! - коли вони збираються перемірювати при мені, якщо записався я НА ВЕЧІР підписувати документи!
- чи коли йде "перемірка метражу"?
Я не знаю, как в Вашем ЖК.
При Вас никто мерять не будет.
Обычно БТИ перемеряют квартиру задолго до сдачи дома в эксплуатацию. На основе их обмеров составляют допсоглашение к договору, где указывают фактический размер квартиры и сумму, которую Вы должны доплатить. Либо сумму, которую Вам вернут на указанный Вами счет в банке, если фактический метраж меньше заявленного.
Некоторые застройщики оставляют для этих целей 1%, то есть Вы оплачиваете 99%, а перед подписанием прав собственности- платите оставшуюся сумму с учетом обмеров.
Мы приходили перед сдачей дома на осмотр квартиры с лазерной рулеткой. Меряли, считали, а потом сверяли с тем, что выдало БТИ.
Если Вы перемеряли квартиру и обмер не соответствует техпаспорту, то Вы можете подать заявление в БТИ на повторный обмер и т.д.
Долярчик, пропишите ребенка в квартиру, учитывая ваши знания кто-то может поменять запись в реестре, а несовершеннолетний в квартире - это проблема. Дальше школы, садики, педиатры тоже зависят от места регистрации. Военкомат - дело тонкое, но если после выписки из тещиной квартиры она сможет претендовать на субсидию, то почему бы и нет
Кстати, я даже за указание данных в налоговой декларации, но только после получения свидетельства, вы - ФОП, всё честно и прозрачно.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 13:55
Долярчик
Кстати, есть один нюанс, на который никто не обращает внимание.
Квартиры должны обмеряться в готовом виде, с выполненными штукатурными работами.
Но сейчас инвесторы получают обмер голых стен без коррекции на слой штукатурки около 1 см на стене.
После отделочных работ размер каждой комнаты, помещения уменьшается по длине на 2см и по ширине на 2 см.
Я когда-то считала, что площадь 1-комн квартиры становится меньше приблизительно на 0.5 м2, а 3-комн - на 0.8 м2.
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l66
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