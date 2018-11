Додано: Чет 22 лис, 2018 13:07

4e4ensxe написав: kingkongovets написав: 4e4ensxe написав:

1 -как хотите но можете иметь трабл с постановкой на воиский учет

2 - ребенка можно прописать только в том случае если прописан один из родителей

3 - в декларации фопа покупку квартиры не указываете, в декларации физ лица как хотите . штрафа за это нет



хотел бы услышать комментарии местных борцунов с коррупцией



какая коррупция . он же не чинуша . только чинуши обязаны подавать декларашки . но и там по сути штрафов нет .



ну да, ведь только чинуши обязаны жить честно, пересичных вильнолюдей это не касается

браво) шо и требовалось доказать ну да, ведь только чинуши обязаны жить честно, пересичных вильнолюдей это не касается

