Додано: Чет 22 лис, 2018 13:18

Долярчик написав: ... і ще, на рахунок підпису Прав Власності:

- як це я буду підписувати ПВ, якщо ще не знаю, чи метраж відповідає дійсності?! - коли вони збираються перемірювати при мені, якщо записався я НА ВЕЧІР підписувати документи!



- чи коли йде "перемірка метражу"? ... і ще, на рахунок підпису Прав Власності:- як це я буду підписувати ПВ, якщо ще не знаю, чи метраж відповідає дійсності?! - коли вони збираються перемірювати при мені, якщо записався я НА ВЕЧІР підписувати документи!- чи коли йде "перемірка метражу"?

Я не знаю, как в Вашем ЖК.При Вас никто мерять не будет.Обычно БТИ перемеряют квартиру задолго до сдачи дома в эксплуатацию. На основе их обмеров составляют допсоглашение к договору, где указывают фактический размер квартиры и сумму, которую Вы должны доплатить. Либо сумму, которую Вам вернут на указанный Вами счет в банке, если фактический метраж меньше заявленного.Некоторые застройщики оставляют для этих целей 1%, то есть Вы оплачиваете 99%, а перед подписанием прав собственности- платите оставшуюся сумму с учетом обмеров.Мы приходили перед сдачей дома на осмотр квартиры с лазерной рулеткой. Меряли, считали, а потом сверяли с тем, что выдало БТИ.Если Вы перемеряли квартиру и обмер не соответствует техпаспорту, то Вы можете подать заявление в БТИ на повторный обмер и т.д.