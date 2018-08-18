_Mykola_ написав:
А если померять ПОСЛЕ чистовой отделки?
Думаю,что тогда можно переделать техпаспорт на квартиру, но застройщик денег за разницу в квадратуре не вернет.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 13:58
Думаю,что тогда можно переделать техпаспорт на квартиру, но застройщик денег за разницу в квадратуре не вернет.
Додано: Чет 22 лис, 2018 14:27
и в чем же ПЦ заключается?
может в том что овер половины особняков в козине у чинуш? (оформленных на хрен знает кого)
может в том что детки чинуш могут творить беззаконие и им за это ничего не будет?
может в том что работниц не хочет оформлятся на работу как работник и работает через спд?
может в том что люди сознательно покупают метры у войцеховского а потом перекрывают харьковское шоссе?
может в том что в 8 году взяли в долларовый кредит хату на отрадном? а потом коллекторы их выселили ?
Додано: Чет 22 лис, 2018 14:28
"В Луцке представили первый украинский электрогрузовик "
цэ зрада чы пэрэмога?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 22 лис, 2018 14:30
Додано: Чет 22 лис, 2018 14:35
Додано: Чет 22 лис, 2018 14:36
Как только увидим их на дорогах, так и будет перемога. А пока просто набор слов.
Кстати, если они станут "мусорками", тариф увеличится или уменьшится?
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