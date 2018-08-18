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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2794279527962797

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1212
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
106
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
257
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
85
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
226
Якість будівництва
16%
188
Всього голосів : 1212
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 13:58

  _Mykola_ написав:
  l66 написав:Мы приходили перед сдачей дома на осмотр квартиры с лазерной рулеткой. Меряли, считали, а потом сверяли с тем, что выдало БТИ.

Если Вы перемеряли квартиру и обмер не соответствует техпаспорту, то Вы можете подать заявление в БТИ на повторный обмер и т.д.

А если померять ПОСЛЕ чистовой отделки?

Думаю,что тогда можно переделать техпаспорт на квартиру, но застройщик денег за разницу в квадратуре не вернет. :)
l66
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 14:27

  airmax78 написав:Какой ПЦ у людей в голове творится.


и в чем же ПЦ заключается?
может в том что овер половины особняков в козине у чинуш? (оформленных на хрен знает кого)
может в том что детки чинуш могут творить беззаконие и им за это ничего не будет?
может в том что работниц не хочет оформлятся на работу как работник и работает через спд?
может в том что люди сознательно покупают метры у войцеховского а потом перекрывают харьковское шоссе?
может в том что в 8 году взяли в долларовый кредит хату на отрадном? а потом коллекторы их выселили ?
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 14:28

"В Луцке представили первый украинский электрогрузовик "
https://lb.ua/economics/2018/11/22/4130 ... erviy.html

цэ зрада чы пэрэмога? :?:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 14:30

  4e4ensxe написав:
  airmax78 написав:Какой ПЦ у людей в голове творится.


и в чем же ПЦ заключается?

В том, что вы думаете, что жить честно нельзя.
kyk
 
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