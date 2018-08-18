Додано: Чет 22 лис, 2018 14:27

airmax78 написав: Какой ПЦ у людей в голове творится. Какой ПЦ у людей в голове творится.

и в чем же ПЦ заключается?может в том что овер половины особняков в козине у чинуш? (оформленных на хрен знает кого)может в том что детки чинуш могут творить беззаконие и им за это ничего не будет?может в том что работниц не хочет оформлятся на работу как работник и работает через спд?может в том что люди сознательно покупают метры у войцеховского а потом перекрывают харьковское шоссе?может в том что в 8 году взяли в долларовый кредит хату на отрадном? а потом коллекторы их выселили ?