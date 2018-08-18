_Mykola_ написав:
А если померять ПОСЛЕ чистовой отделки?
Думаю,что тогда можно переделать техпаспорт на квартиру, но застройщик денег за разницу в квадратуре не вернет.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 лис, 2018 13:58
Думаю,что тогда можно переделать техпаспорт на квартиру, но застройщик денег за разницу в квадратуре не вернет.
Додано: Чет 22 лис, 2018 14:27
и в чем же ПЦ заключается?
может в том что овер половины особняков в козине у чинуш? (оформленных на хрен знает кого)
может в том что детки чинуш могут творить беззаконие и им за это ничего не будет?
может в том что работниц не хочет оформлятся на работу как работник и работает через спд?
может в том что люди сознательно покупают метры у войцеховского а потом перекрывают харьковское шоссе?
может в том что в 8 году взяли в долларовый кредит хату на отрадном? а потом коллекторы их выселили ?
Додано: Чет 22 лис, 2018 14:28
"В Луцке представили первый украинский электрогрузовик "
цэ зрада чы пэрэмога?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 22 лис, 2018 14:30
Додано: Чет 22 лис, 2018 14:35
честно жить можно и даже нужно
но в Украине тогда ты будешь "бедным родственником" но честным .
и таких в Украины тысячи
покажи те мне хоть одного честного чинушу? ха!
можно подумать вы платите все налоги . и не покупаете у продавцов без патентов/лицензий . или ездите не нарушая скоростной режим ?
Востаннє редагувалось 4e4ensxe в Чет 22 лис, 2018 14:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 22 лис, 2018 14:36
Как только увидим их на дорогах, так и будет перемога. А пока просто набор слов.
Кстати, если они станут "мусорками", тариф увеличится или уменьшится?
Додано: Чет 22 лис, 2018 14:37
Илон Маск побежал за Корвалолом. Акции Тесла рухнули на 50% . На фондовых биржах паника.
Живите своим умом!
Додано: Чет 22 лис, 2018 14:43
... і будь тут мудрим ©
.. а я то голову ломав, що то мені за бабоси "впали з неба" на рахунок 2620
- навіть, у відділення банку заходив, виясняти..... і вияснив, що це мені позавчора забудовник скинув....
- то виходить, що мені ~ пів метра "обрізали" площі...
... але, переважно, квадратуру ще "накидають", а тут отаке!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Чет 22 лис, 2018 15:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
.... та тут вже цілу "кашу заварили" про воєнкомат при зміні прописки...(цікаво, війна йде 4р. - мене не призивали на воєнкомат весь той час, а тут, при зміні прописки.... - що, буду мати проблеми???! )
- а нах мені ті проблеми?
- а нах та квартира моїй сім'ї без тата?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Чет 22 лис, 2018 15:07
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|