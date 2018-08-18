RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2795279627972798

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1212
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
106
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
257
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
85
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
226
Якість будівництва
16%
188
Всього голосів : 1212
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 15:15

  Прохожий написав:"В Луцке представили первый украинский электрогрузовик "
https://lb.ua/economics/2018/11/22/4130 ... erviy.html

цэ зрада чы пэрэмога? :?:


Корпорация "Богдан" представила электрогрузовик, изготовленный для датской компании Banke Electromotive.
Источник: https://biz.censor.net.ua/n3098290

И Львовский электроавтобус ездит более года по Львову и окресностям, только его цена такая, что никто не покупает....цэ зрада чы пэрэмога? :?:
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 8476
З нами з: 10.06.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 695 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 15:40

... за крок, до перевороту думок ©

  stm написав:Долярчик, пропишите ребенка в квартиру, учитывая ваши знания кто-то может поменять запись в реестре,

...може я Вас не так зрозумів, але....

- "казковий персонаж-форумчанин Долярчик", який не має ВЕЛИКИХ знань/дипломів.... - вже 8р. якось(?) веде СВІЙ бізнес, з якого годує/одягає свою сім'ю, а ще умудрився(?) за тих же 8р. "відщипувати" на депозит і жостко скирдувати! - і в результаті купити квартиру в новобудові!

- ні, напевно, треба сьогодні, коли прийду з роботи, сказати своїй жінці(яка має ДВА дипломи, один - ЧЕРВОНИЙ! - і працює вчителькою із з/п 5тис.грн. з копійками) - сказати, що я - невдаха! - що я в цьому житті багато/або все роблю "не так"! - а треба було мені здобути дві вищих освіти і влаштуватись вчителем.... :lol: :D
.... еееехххххх, піду нап'юсь... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5298
З нами з: 19.10.15
Подякував: 266 раз.
Подякували: 299 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 15:48

Долярчик
Сказочный персонаж Козак-характерник тоже когда-то работал учителем. А наскирдовал столько, что теперь носится по Львову со своим горшком с монетками :)
l66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2588
З нами з: 05.01.14
Подякував: 255 раз.
Подякували: 371 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 15:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Ценнички в S1, со скидкой.
Зображення

С Черной Пятницей всех - днем грандиозных распродаж.
Кх-кхм, чуть не подавился, че-то совсем дорого

Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
Alex_V_K_79
 
Повідомлень: 215
З нами з: 15.12.15
Подякував: 227 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 15:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

никто не хочет поработать?

Зображення
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5166
З нами з: 05.06.16
Подякував: 276 раз.
Подякували: 689 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 15:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:никто не хочет поработать?

не секс и не сетевой маркетинг?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 8476
З нами з: 10.06.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 695 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 15:58

  airmax78 написав:Ценнички в S1, со скидкой.
Зображення

С Черной Пятницей всех - днем грандиозных распродаж.


Скоро начнётся новый санта барбарико,сага длиной в 10 000 постов: зачем слил голосуху,а взад откупить опять на полтос залётик,не считая арендной платы за годы правильного арбитража?)))
МБА рулит,снимаю зимнюю чёрную шапку :mrgreen:

п.с. думаю,что чёрная пятница для наших застройщиков удалась,под шумок взвинтили цены,никаких скидок не было даже в уме,зато попиарились знатно)))
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9900
З нами з: 30.12.09
Подякував: 249 раз.
Подякували: 1752 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 15:59

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:никто не хочет поработать?

не секс и не сетевой маркетинг?


я не спрашивал и объявление не мое - спросите сами если интересно
размещено в группе печерский район на фб
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5166
З нами з: 05.06.16
Подякував: 276 раз.
Подякували: 689 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 16:02

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:никто не хочет поработать?

не секс и не сетевой маркетинг?

главное за святого петра топить,а смысл и содержание пох.)))
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9900
З нами з: 30.12.09
Подякував: 249 раз.
Подякували: 1752 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 16:02

ПАО «Укрпромтеплица», которая является заказчиком строительства ЖК «Медовый» на столичной Соломенке, попала под расследование Государственной фискальной службы.

http://ua-banker.com.ua/news/incidents/29697
l66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2588
З нами з: 05.01.14
Подякував: 255 раз.
Подякували: 371 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2795279627972798
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1202, 1203, 1204
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
12039 2120930
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 лис, 2018 23:52
Alex6
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 1504
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 340
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (5220)
22.11.2018 16:04
Рынок ОВГЗ (60)
22.11.2018 15:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.