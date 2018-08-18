Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
stm написав:Долярчик, пропишите ребенка в квартиру, учитывая ваши знания кто-то может поменять запись в реестре,
...може я Вас не так зрозумів, але....
- "казковий персонаж-форумчанин Долярчик", який не має ВЕЛИКИХ знань/дипломів.... - вже 8р. якось(?) веде СВІЙ бізнес, з якого годує/одягає свою сім'ю, а ще умудрився(?) за тих же 8р. "відщипувати" на депозит і жостко скирдувати! - і в результаті купити квартиру в новобудові!
- ні, напевно, треба сьогодні, коли прийду з роботи, сказати своїй жінці(яка має ДВА дипломи, один - ЧЕРВОНИЙ! - і працює вчителькою із з/п 5тис.грн. з копійками) - сказати, що я - невдаха! - що я в цьому житті багато/або все роблю "не так"! - а треба було мені здобути дві вищих освіти і влаштуватись вчителем.... .... еееехххххх, піду нап'юсь...
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
С Черной Пятницей всех - днем грандиозных распродаж.
Скоро начнётся новый санта барбарико,сага длиной в 10 000 постов: зачем слил голосуху,а взад откупить опять на полтос залётик,не считая арендной платы за годы правильного арбитража?))) МБА рулит,снимаю зимнюю чёрную шапку
п.с. думаю,что чёрная пятница для наших застройщиков удалась,под шумок взвинтили цены,никаких скидок не было даже в уме,зато попиарились знатно)))