Додано: Чет 22 лис, 2018 17:03

airmax78 написав: kingkongovets написав: На бульварі Лесі Українки встановлять делінеатори для відокремлення смуги громадського транспорту



https://hmarochos.kiev.ua/2018/11/22/na ... 3-hVI355JU



все пилят и пилят - когда же они наконец нажрутся?

Кстати, а эта полоса у нас только для общественного транспорта или для ОТ и велосипедов? Кстати, а эта полоса у нас только для общественного транспорта или для ОТ и велосипедов?



на каких то дорогах официально для велосипедистов - даже знаки висят - на остальных ездим по ним просто по факту

