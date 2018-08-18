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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 лис, 2018 16:32
kingkongovets написав:
лучше бы сержику квартиру выдали
с велосипеда упали и головой ударились?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Serg-ik
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Додано: Чет 22 лис, 2018 16:44
kingkongovets написав: Serg-ik написав: kingkongovets написав:
лучше бы сержику квартиру выдали
с велосипеда упали и головой ударились?
а шо - не то?
вы предпочитаете взять деньгами?
жду вашего авторитетного мнение о том шо надо было сделать вместо установки делинеаторов
.... хоча б один дитсадочок побудувати б
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Чет 22 лис, 2018 16:49
Долярчик написав: stm написав:
Военкомат - дело тонкое
.... та тут вже цілу "кашу заварили" про воєнкомат
при зміні прописки...(цікаво, війна йде 4р. - мене не призивали на воєнкомат
весь той час, а тут, при зміні прописки.... - що, буду мати проблеми???! )
- а нах мені ті проблеми?
- а нах та квартира моїй сім'ї без тата?
"Нах нам такой мир (планета Земля), в котором не будет Роисси ???" Вальдемар Путлєр.
"Нах мені та Україна, яку має захищати і, можливо, загинути за неї батько моїх дітей ???" Іван Американовалютенко.
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ihorkyiv
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Додано: Чет 22 лис, 2018 16:51
kingkongovets написав: Serg-ik написав: kingkongovets написав:
лучше бы сержику квартиру выдали
с велосипеда упали и головой ударились?
а шо - не то?
вы предпочитаете взять деньгами?
жду вашего авторитетного мнение о том шо надо было сделать вместо установки делинеаторов
Нужно перенять опыт тех же москалей. Ездит по кругу авто и автоматически генерирует штрафы паркованцам. Законы об авто- штрафовании и штрафах без присутствия водителя принимать не по 5 лет, а побыстрее. Опыт в других странах имеется.
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vano80
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Додано: Чет 22 лис, 2018 17:00
Кстати, а эта полоса у нас только для общественного транспорта или для ОТ и велосипедов?
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airmax78
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Додано: Чет 22 лис, 2018 17:03
airmax78 написав:
Кстати, а эта полоса у нас только для общественного транспорта или для ОТ и велосипедов?
Не наступай на мозоль. Вместо того, чтобы давным-давно внести изменения в пдд, ур** вешают таблички про "рух велосипедистов дозволено". Но это же не дерибан бабла, ну никак
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vano80
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Додано: Чет 22 лис, 2018 17:03
airmax78 написав:
Кстати, а эта полоса у нас только для общественного транспорта или для ОТ и велосипедов?
на каких то дорогах официально для велосипедистов - даже знаки висят - на остальных ездим по ним просто по факту
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Чет 22 лис, 2018 17:04
vano80 написав:
Нужно перенять опыт тех же москалей. Ездит по кругу авто и автоматически генерирует штрафы паркованцам. Законы об авто- штрафовании и штрафах без присутствия водителя принимать не по 5 лет, а побыстрее. Опыт в других странах имеется.
У нас как-то большинство реформ и предложений идет в русле как забрать деньжат у населения в виде налогов, штрафов и тарифов. Например, за некоторые нарушения в области трудового законодательства размер штрафов за последние годы увеличился от 17 грн до нескольких десятков тысяч гривен.
Хотел бы прочитать программу правительства по увеличению внутренних и иностранных инвестиций в экономику, предложение от администрации президента, от комитетов Рады, вот смотрю одним глазом принятие бюджета, аж рубашки рвут, деля чужие деньги.
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freeze
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Додано: Чет 22 лис, 2018 17:07
Долярчик написав:
- а треба було мені здобути дві вищих освіти і влаштуватись вчителем...
она подписалась на вечную каторгу. жить с примитивом.
может она тебя по-бабски жалеет? а, приймачок?
приютила дворняжку херсонскую, а потом привыкла...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Чет 22 лис, 2018 17:12
freeze написав: vano80 написав:
Нужно перенять опыт тех же москалей. Ездит по кругу авто и автоматически генерирует штрафы паркованцам. Законы об авто- штрафовании и штрафах без присутствия водителя принимать не по 5 лет, а побыстрее. Опыт в других странах имеется.
У нас как-то большинство реформ и предложений идет в русле как забрать деньжат у населения в виде налогов, штрафов и тарифов. Например, за некоторые нарушения в области трудового законодательства размер штрафов за последние годы увеличился от 17 грн до нескольких десятков тысяч гривен.
Хотел бы прочитать программу правительства по увеличению внутренних и иностранных инвестиций в экономику, предложение от администрации президента, от комитетов Рады, вот смотрю одним глазом принятие бюджета, аж рубашки рвут, деля чужие деньги.
Ну я же не предлагаю тупо штрафовать. Процедура должна быть прозрачной. Если эвакуатор - то не на частную площадку с мега ценами. Для того чтобы стимулировать соблюдение пдд. А не просто вызвать волну недовольства.
Ну и обратная связь. Вот если через месяц на ремонт этих штырей уйдет еще один бюджет - принимавшие такое тупое решение должны быть наказаны.
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vano80
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