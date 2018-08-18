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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 27972798279928002801>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1212
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
106
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
257
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
85
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
226
Якість будівництва
16%
188
Всього голосів : 1212
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 16:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:лучше бы сержику квартиру выдали

с велосипеда упали и головой ударились?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 16:44

  kingkongovets написав:
  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:лучше бы сержику квартиру выдали

с велосипеда упали и головой ударились?


а шо - не то?
вы предпочитаете взять деньгами?
жду вашего авторитетного мнение о том шо надо было сделать вместо установки делинеаторов

.... хоча б один дитсадочок побудувати б :roll:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 16:49

  Долярчик написав:
  stm написав:Военкомат - дело тонкое

.... та тут вже цілу "кашу заварили" про воєнкомат при зміні прописки...(цікаво, війна йде 4р. - мене не призивали на воєнкомат весь той час, а тут, при зміні прописки.... - що, буду мати проблеми???! )
- а нах мені ті проблеми?
- а нах та квартира моїй сім'ї без тата?

"Нах нам такой мир (планета Земля), в котором не будет Роисси ???" Вальдемар Путлєр.
"Нах мені та Україна, яку має захищати і, можливо, загинути за неї батько моїх дітей ???" Іван Американовалютенко.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 16:51

  kingkongovets написав:
  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:лучше бы сержику квартиру выдали

с велосипеда упали и головой ударились?


а шо - не то?
вы предпочитаете взять деньгами?
жду вашего авторитетного мнение о том шо надо было сделать вместо установки делинеаторов


Нужно перенять опыт тех же москалей. Ездит по кругу авто и автоматически генерирует штрафы паркованцам. Законы об авто- штрафовании и штрафах без присутствия водителя принимать не по 5 лет, а побыстрее. Опыт в других странах имеется.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 17:00

  kingkongovets написав:На бульварі Лесі Українки встановлять делінеатори для відокремлення смуги громадського транспорту

https://hmarochos.kiev.ua/2018/11/22/na ... 3-hVI355JU

все пилят и пилят - когда же они наконец нажрутся?
лучше бы сержику квартиру выдали

Кстати, а эта полоса у нас только для общественного транспорта или для ОТ и велосипедов?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 17:03

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:На бульварі Лесі Українки встановлять делінеатори для відокремлення смуги громадського транспорту

https://hmarochos.kiev.ua/2018/11/22/na ... 3-hVI355JU

все пилят и пилят - когда же они наконец нажрутся?
лучше бы сержику квартиру выдали

Кстати, а эта полоса у нас только для общественного транспорта или для ОТ и велосипедов?


Не наступай на мозоль. Вместо того, чтобы давным-давно внести изменения в пдд, ур** вешают таблички про "рух велосипедистов дозволено". Но это же не дерибан бабла, ну никак :(
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 17:03

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:На бульварі Лесі Українки встановлять делінеатори для відокремлення смуги громадського транспорту

https://hmarochos.kiev.ua/2018/11/22/na ... 3-hVI355JU

все пилят и пилят - когда же они наконец нажрутся?
лучше бы сержику квартиру выдали

Кстати, а эта полоса у нас только для общественного транспорта или для ОТ и велосипедов?


на каких то дорогах официально для велосипедистов - даже знаки висят - на остальных ездим по ним просто по факту
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 17:04

  vano80 написав:Нужно перенять опыт тех же москалей. Ездит по кругу авто и автоматически генерирует штрафы паркованцам. Законы об авто- штрафовании и штрафах без присутствия водителя принимать не по 5 лет, а побыстрее. Опыт в других странах имеется.


У нас как-то большинство реформ и предложений идет в русле как забрать деньжат у населения в виде налогов, штрафов и тарифов. Например, за некоторые нарушения в области трудового законодательства размер штрафов за последние годы увеличился от 17 грн до нескольких десятков тысяч гривен.
Хотел бы прочитать программу правительства по увеличению внутренних и иностранных инвестиций в экономику, предложение от администрации президента, от комитетов Рады, вот смотрю одним глазом принятие бюджета, аж рубашки рвут, деля чужие деньги.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 17:07

  Долярчик написав:- а треба було мені здобути дві вищих освіти і влаштуватись вчителем...

она подписалась на вечную каторгу. жить с примитивом.
может она тебя по-бабски жалеет? а, приймачок?
приютила дворняжку херсонскую, а потом привыкла...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 17:12

  freeze написав:
  vano80 написав:Нужно перенять опыт тех же москалей. Ездит по кругу авто и автоматически генерирует штрафы паркованцам. Законы об авто- штрафовании и штрафах без присутствия водителя принимать не по 5 лет, а побыстрее. Опыт в других странах имеется.


У нас как-то большинство реформ и предложений идет в русле как забрать деньжат у населения в виде налогов, штрафов и тарифов. Например, за некоторые нарушения в области трудового законодательства размер штрафов за последние годы увеличился от 17 грн до нескольких десятков тысяч гривен.
Хотел бы прочитать программу правительства по увеличению внутренних и иностранных инвестиций в экономику, предложение от администрации президента, от комитетов Рады, вот смотрю одним глазом принятие бюджета, аж рубашки рвут, деля чужие деньги.


Ну я же не предлагаю тупо штрафовать. Процедура должна быть прозрачной. Если эвакуатор - то не на частную площадку с мега ценами. Для того чтобы стимулировать соблюдение пдд. А не просто вызвать волну недовольства.
Ну и обратная связь. Вот если через месяц на ремонт этих штырей уйдет еще один бюджет - принимавшие такое тупое решение должны быть наказаны.
vano80
 
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